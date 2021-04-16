Bu konuyla ilgili kadınların sessizliğini eleştiren Oscar ödüllü oyuncu, "Bu konuda başka kadınlarla konuştuğumda hepsi 'Ben de yaşadım' diyor. Bu durum kadınlara tacizde bulunan korkunç sayıda erkek olduğu anlamına geliyor. Ama buna rağmen taciz hakkında konuşulmamasına şaşırıyorum" diye konuştu.

Helen Mirren, ayrıca 13 yaşındayken trende bir erkeğin tacizine uğradığını söyledi.