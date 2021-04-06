TOPLANTIYA ÇAĞIRDI



Carter, bir gün eski sevgilisinin, "Sana sormak istediğim çok önemli bir şey var" diyerek, kendisini toplantıya çağırdığını söyledi.



Bu duruma şaşırdığını belirten Helena Bonham Carter, birlikte yaşadıkları halde Burton'ın neden bir soru için kendisini ofise çağırdığını merak ettiğini sözlerine ekledi.