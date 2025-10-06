Helena Cazaute: Yeni bir meydan okuma istemiştim

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferlerinden Fransız smaçör Helena Cazaute, VakıfBank Spor Sarayı'nda düzenlenen medya gününde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"İLK GÜNLERİM BİRAZ ZOR GEÇTİ"

Büyük bir aileye katıldığını dile getiren Cazaute, "VakıfBank hakkında söyledikleri doğru. Burada herkes sizi iyi hissettirmek ve en iyi seviyede mücadele etmek için çalışıyor. Buraya gelmeden önce Giovanni Guidetti ile konuşmuştum. Dünya Şampiyonası'nda da buradan birkaç oyuncu ile tanışmıştım. Kendimi gerçekten hoş karşılanmış hissediyorum." ifadelerini kullandı.

İtalya'da 4 sene geçirdikten sonra başka bir ülkeye gelmenin kendisi için farklı bir his olduğunu belirten 27 yaşındaki voleybolcu, "Dürüst olmam gerekirse ilk günlerim biraz zor geçti ancak şimdi buraya alışmaya başladım. Burada mutlu olduğumu söyleyebilirim. Bu sezon neler yapacağımızı görmek için sabırsızlanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.