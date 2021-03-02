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HaberlerDünyadanHelena Christensen buz gibi havada suya girdi - Magazin haberleri
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Helena Christensen buz gibi havada suya girdi

Eski Victoria's Secret modeli Helena Christensen, önceki gün buz gibi suya girdi. 52 yaşındaki Christensen, o anlarda çekilen videosunu da sosyal medya hesabından paylaştı

Helena Christensen buz gibi havada suya girdi - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Eski model Helena Christensen, önceki gün köpeği Kuma kendisini karların üzerinde oturup izlerken buz gibi nehre girdi.

Christensen, o anlarda çekilen videosunu da Instagram hesabından yayınladı.

"SENİN YERİNDE OLMAK İSTERDİM"

Paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinin dikkatini çeken 52 yaşındaki eski modele meslektaşı Paulina Porizkova, "Senin yerinde olmak isterdim" şeklinde yorum yaptı. Helena Christensen de arkadaşına, "Benimle birlikte orada olmaya ne dersin?" diye sordu.

"HASTA OLMAKTAN KORKMUYOR MUSUN?"

Takipçileri, Christensen'e "Hasta olmaktan korkmuyor musun?", "Birçok insanı buz gibi havada suya girerken görüyorum. Bunun faydaları neler?" şeklinde sorular yöneltti. Helena Christensen, bu uygulamanın metabolizmayı hızlandırıp yağ yaktığını, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, kan dolaşımını artırdığını ve stresi önlediğini söyledi.

Eski Victoria's Secret modeli, pandemi sürecini oyuncu Norman Reedus ile ilişkisinden dünyaya gelen oğlu Mingus ile birlikte New York'un güneydoğusundaki Catskill dağlarında bulunan kır evinde geçiriyor.

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