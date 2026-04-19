Hellas Verona: 0 - Milan: 1 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 33. haftasında Milan, deplasmanda Hellas Verona'yı 1-0 mağlup etti. İlk yarıda Adrien Rabiot'un kaydettiği golle iki maç sonra kazanan Milan, puanını 66'ya yükseltti ve lider Inter'le arasındaki 12 puanlık farkı korudu. Sonuncu sırada yer alan Hellas Verona ise haftayı 18 puanla tamamladı.
Giriş: 19 Nisan 2026 - 18:59
Milan'a galibiyeti getiren golü 41. dakikada Adrien Rabiot attı.
İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Hellas Verona, Lecce'yi ağırlayacak. Milan, Juventus'u konuk edecek.
