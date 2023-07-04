Hem bulaşıkları hem de bebeğini yıkadı, tepki gördü

Bazı internet kullanıcıları babayı eleştirdi ve kızına karşı sorumsuz davranmakla suçladı. Videoya "Lavabo en çok bakteri barındıran yerlerden biri", "Sorumsuz evlerde doğan zavallı çocuklar... Ebeveynleri basit bir şey için bebeklerini riske atıyor" şeklinde cevaplar geldi.