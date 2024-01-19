Hem eğlenceli hem öğretici: Yarıyıl tatilinde karne sevincini artıran hediye fikirleri

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BOYAMA KİTABI Boyama kitapları, çocukların sanatsal ifade yeteneklerini geliştirmelerine ek olarak renkleri tanımalarına ve odaklanmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda boyamaya odaklandıkları için stresi azaltıcı bir etki sağlayabilir. Yarıyıl tatilinde ödevlerden bunaldıklarında zihinlerini toparlamak için boyama yapmak iyi bir mola sağlayabilir.

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LEGO Lego, çocukların yaratıcılıklarını serbest bırakmalarına ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Yapı taşlarıyla oynarken tasarlama ve inşa etme süreçlerini de öğrenirler. Bu oyun hem tek başına hem de aileyle oynanabildiği için her şekilde çocuklar için eğlenceli olabilir.