Hem sağlıklı hem de tok tutan atıştırmalık arayanlar için: Glütensiz mercimekli poğaça tarifi
Glüten hassasiyeti olan bireyler için hazırlanan lezzetli ve sağlıklı alternatifler her geçen gün daha da önem kazanıyor. Eskiden daha az alternatifi olan çölyak hastaları için olan bu tarifler, sağlıklı olduğu için diğer insanlar tarafından da tercih ediliyor. İşte, sizin için bu yiyeceklerden biri olan mercimekli poğaça tarifi!
Glüten hassasiyeti, bağırsaklardaki glüten proteini ile vücudun reaksiyon göstermesi sonucu ortaya çıkar. Bağışıklık sistemi glüteni zararlı bir madde olarak algılayarak bağırsaklara zarar verebilir. Glüten hassasiyeti olan insanlar beyaz un tüketemediği için farklı alternatifler arayabilirler. İşte, çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti olanların tüketebileceği poğaçanın yapılışı...
MERCİMEKLİ TUZLU POĞAÇA
MALZEMELER:
1 su bardağı kırmızı mercimek
3 yumurta
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Bir çay bardağı yogurt
1 paket kabartma tozu
1 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı çörek otu
1 küçük kase beyaz peynir
İsteğe bağlı maydanoz
YAPILIŞI:
Mercimeğinizi bir kaba alın ve üzerine su döküp yıkayın. Yıkadıktan sonra suyunu süzün ve tekrardan üzerine soğuk su dökerek bir gece suda bekletin.
Yumuşayıp şişen mercimeği süzün ve üzerine yumurtayla sıvı yağı ekleyin. Bir blender yardımıyla harcı birbirine karıştırın ve iyice homojen olana kadar çekin.
Daha sonra üzerine yoğurt ekleyin ve tekrar karıştırın. Bu aşamada üzerine tuzunu, çörek otunu, beyaz peynirini ve maydanozunu ekleyin.
Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra bir muffin kalıbı çıkartın ve içlerini yağlayın. Yağladığınız kalıptaki yuvarlaklara kaşık yardımıyla harcı paylaştırın.
Bu aşamada üzerine isteğinize bağlı olarak ay çekirdeği içi ekleyebilirsiniz. Tüm kalıp dolduktan sonra 180 derecede 40-45 dakika pişirin.
Üzeri kızaran poğaçanızı fırından alın ve biraz soğuyunca bıçak yardımıyla kalıptan çıkartıp servis edin. Afiyet olsun!
Fotoğraf kaynakları: YouTube