Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Hem sağlıklı hem de tok tutan atıştırmalık arayanlar için: Glütensiz mercimekli poğaça tarifi

        Hem sağlıklı hem de tok tutan atıştırmalık arayanlar için: Glütensiz mercimekli poğaça tarifi

        Glüten hassasiyeti olan bireyler için hazırlanan lezzetli ve sağlıklı alternatifler her geçen gün daha da önem kazanıyor. Eskiden daha az alternatifi olan çölyak hastaları için olan bu tarifler, sağlıklı olduğu için diğer insanlar tarafından da tercih ediliyor. İşte, sizin için bu yiyeceklerden biri olan mercimekli poğaça tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 17:28 Güncelleme: 02.05.2024 - 17:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Glüten hassasiyeti, bağırsaklardaki glüten proteini ile vücudun reaksiyon göstermesi sonucu ortaya çıkar. Bağışıklık sistemi glüteni zararlı bir madde olarak algılayarak bağırsaklara zarar verebilir. Glüten hassasiyeti olan insanlar beyaz un tüketemediği için farklı alternatifler arayabilirler. İşte, çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti olanların tüketebileceği poğaçanın yapılışı...

        2

        MERCİMEKLİ TUZLU POĞAÇA

        MALZEMELER:

        1 su bardağı kırmızı mercimek

        3 yumurta

        Yarım çay bardağı sıvı yağ

        Bir çay bardağı yogurt

        1 paket kabartma tozu

        1 tatlı kaşığı tuz

        1 yemek kaşığı çörek otu

        1 küçük kase beyaz peynir

        İsteğe bağlı maydanoz

        3

        YAPILIŞI:

        Mercimeğinizi bir kaba alın ve üzerine su döküp yıkayın. Yıkadıktan sonra suyunu süzün ve tekrardan üzerine soğuk su dökerek bir gece suda bekletin.

        Yumuşayıp şişen mercimeği süzün ve üzerine yumurtayla sıvı yağı ekleyin. Bir blender yardımıyla harcı birbirine karıştırın ve iyice homojen olana kadar çekin.

        4

        Daha sonra üzerine yoğurt ekleyin ve tekrar karıştırın. Bu aşamada üzerine tuzunu, çörek otunu, beyaz peynirini ve maydanozunu ekleyin.

        Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra bir muffin kalıbı çıkartın ve içlerini yağlayın. Yağladığınız kalıptaki yuvarlaklara kaşık yardımıyla harcı paylaştırın.

        5

        Bu aşamada üzerine isteğinize bağlı olarak ay çekirdeği içi ekleyebilirsiniz. Tüm kalıp dolduktan sonra 180 derecede 40-45 dakika pişirin.

        Üzeri kızaran poğaçanızı fırından alın ve biraz soğuyunca bıçak yardımıyla kalıptan çıkartıp servis edin. Afiyet olsun!

        Fotoğraf kaynakları: YouTube

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geldi
        TFF ve kulüplerden imza açıklaması!
        TFF ve kulüplerden imza açıklaması!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Adanalı fenomenin mezarı açılacak
        Adanalı fenomenin mezarı açılacak
        Meteoroloji saat verdi! 15 kent için "sarı" alarm! Cumaya dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 15 kent için "sarı" alarm! Cumaya dikkat!
        5 bin kişi domates fidesi kuyruğuna girdi
        5 bin kişi domates fidesi kuyruğuna girdi
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Karlar eriyince ortaya çıktı!
        Karlar eriyince ortaya çıktı!
        2 safari aracı çarpıştı! 1'i ağır 13 turist yaralandı! Ölümüne savaş!
        2 safari aracı çarpıştı! 1'i ağır 13 turist yaralandı! Ölümüne savaş!
        Şırıngayla besliyorlar... Hakkarili aile tarlada buldu!
        Şırıngayla besliyorlar... Hakkarili aile tarlada buldu!
        Ankara'nın ilk kaloriferli ve asansörlü binası!
        Ankara'nın ilk kaloriferli ve asansörlü binası!
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Daha çok gittik, daha az harcadık
        Daha çok gittik, daha az harcadık
        Premier Lig devleri peşinde!
        Premier Lig devleri peşinde!
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Transfer derbisi!
        Transfer derbisi!
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        "Aşkı bir türlü bulamadım"
        "Aşkı bir türlü bulamadım"