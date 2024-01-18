Hem pratik hem leziz! 4 malzemeli kurabiye tarifi! Çocukların isteklerine ya da sürpriz misafirlere karşı taze kurabiyelerle hazırlıklı olabilirsiniz. Uzun süren yoğurma ve şekillendirmek ile uğraştıran kurabiye tarifler yerine daha pratik tariflere yönelebilirsiniz. İşte size hem lezzetli hem de sadece 4 malzeme ile yapabileceğiniz bir kurabiye tarifi…

Habertürk Giriş: 18.01.2024 - 17:05 Güncelleme: 18.01.2024 - 17:05 facebook

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