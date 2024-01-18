Hem pratik hem leziz! 4 malzemeli kurabiye tarifi!
Çocukların isteklerine ya da sürpriz misafirlere karşı taze kurabiyelerle hazırlıklı olabilirsiniz. Uzun süren yoğurma ve şekillendirmek ile uğraştıran kurabiye tarifler yerine daha pratik tariflere yönelebilirsiniz. İşte size hem lezzetli hem de sadece 4 malzeme ile yapabileceğiniz bir kurabiye tarifi…
Mutfakta saatlerce vakit harcamadan, sadece 3 malzeme ile enfes bir lezzet yaratmak çok kolay. Hem pratik olması hem de nefis kokularıyla evinizi saracak bu tarif, kurabiye yapımını en basit ve keyifli hale getiriyor. İşte 3 malzemeli kurabiye tarifi...
4 MALZEMELİ KURABİYE MALZEMELERİ
Malzemeler:
Üzeri için:
4 MALZEMELİ KURABİYE NASIL YAPILIR
Derin bir kapta sıvı yağ, krem şanti, kakao ve unu karıştırıp yoğurun. Kulak memesi kıvamındaki hamurunuza kalıplarla şekil vermek için önce düz bir zemine koyun. Evinizdeki kalıplarla kurabiye kalıbınız yoksa çay bardağı ile şekiller verin. Şekillenen kurabiyelerinizi toz şekere batırıp tepsiye dizin. Tepside yağlı kağıt kullanmanızı öneririz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında ortalama 20 dakika pişirin. Pişen kurabiyelerinizi fırının kapağını açarak dinlenmeye bırakın.