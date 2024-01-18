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        Haberler Yemek Yapma Hem pratik hem leziz! 4 malzemeli kurabiye tarifi!

        Hem pratik hem leziz! 4 malzemeli kurabiye tarifi!

        Çocukların isteklerine ya da sürpriz misafirlere karşı taze kurabiyelerle hazırlıklı olabilirsiniz. Uzun süren yoğurma ve şekillendirmek ile uğraştıran kurabiye tarifler yerine daha pratik tariflere yönelebilirsiniz. İşte size hem lezzetli hem de sadece 4 malzeme ile yapabileceğiniz bir kurabiye tarifi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 17:05 Güncelleme: 18.01.2024 - 17:05
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        4 malzemeli kurabiye tarifi!
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        Mutfakta saatlerce vakit harcamadan, sadece 3 malzeme ile enfes bir lezzet yaratmak çok kolay. Hem pratik olması hem de nefis kokularıyla evinizi saracak bu tarif, kurabiye yapımını en basit ve keyifli hale getiriyor. İşte 3 malzemeli kurabiye tarifi...

        4 MALZEMELİ KURABİYE MALZEMELERİ

        Malzemeler:

        • 1 su bardağı sıvı yağ
        • 1 paket toz krem şanti
        • 1 çay bardağından biraz az toz kakao
        • Aldığı kadar un

        Üzeri için:

        • 4 yemek kaşığı toz şeker

        4 MALZEMELİ KURABİYE NASIL YAPILIR

        Derin bir kapta sıvı yağ, krem şanti, kakao ve unu karıştırıp yoğurun. Kulak memesi kıvamındaki hamurunuza kalıplarla şekil vermek için önce düz bir zemine koyun. Evinizdeki kalıplarla kurabiye kalıbınız yoksa çay bardağı ile şekiller verin. Şekillenen kurabiyelerinizi toz şekere batırıp tepsiye dizin. Tepside yağlı kağıt kullanmanızı öneririz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında ortalama 20 dakika pişirin. Pişen kurabiyelerinizi fırının kapağını açarak dinlenmeye bırakın.

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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