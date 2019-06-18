Milyonlarca öğrencinin girdiği YKS 2019 sınavı tamamlandı. Sınavın üç oturumunda yaklaşık 700 bin sınav görevlisi ve güvenlik görevlisinin görev aldığını aktaran ÖSYM Başkanı Aygün, bu konuda da Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, valilikler ve üniversite rektörlükleriyle koordineli bir çalışma yürüttüklerini vurguladı. Aygün, bu kurumlara da desteklerinden ve katkılarından dolayı teşekkür etti. Şimdi ise öğrenciler Üniversiteler hakkında bilgiler edinmek istiyor. Hangi bölüm kaç puan? Hangi bölüm daha uygun araştırmaları yapıyorlar. Taban ve tavan puanlar nasıl? Öğrenciler istedikleri bölümlere yerleşebilecekler mi ? Tüm bu soruların cevabı Bölümlerin taban ve tavan puanlarını sizler için derledik. İşte YÖKATLAS'a göre Hemşirelik Fakültesi taban puanları ve başarı sıralaması
HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI
|Üniversite
|Yılı
|Türü
|Katsayı
|Yerleşen Son Kişi
|Yerl.
|TYT Türkçe
|TYT Sosyal
|TYT Mat
|TYT Fen
|AYT Mat
|AYT Fizik
|AYT Kimya
|AYT Biyoloji
|Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
|(40)
|(20)
|(40)
|(20)
|(40)
|(14)
|(13)
|(13)
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (Burslu)
|2018
|Vakıf
|0,12
|432,300
|8
|33,8
|0,0
|27,0
|14,0
|23,8
|1,3
|10,8
|9,3
|KOÇ ÜNİV. - (Burslu)
|2018
|Vakıf
|0,12
|482,050
|30
|29,0
|9,5
|24,0
|12,0
|26,0
|0,0
|6,0
|5,5
|HACETTEPE ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2018
|Devlet
|0,12
|393,150
|200
|32,5
|9,0
|26,5
|13,0
|22,8
|3,5
|5,0
|5,0
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. - (Burslu)
|2018
|Vakıf
|0,12
|458,150
|15
|30,0
|4,3
|23,0
|13,0
|19,0
|2,8
|9,8
|5,8
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu)
|2018
|Vakıf
|0,12
|433,900
|12
|26,3
|6,5
|17,8
|14,0
|17,8
|-0,3
|11,8
|9,5
|BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu)
|2018
|Vakıf
|0,12
|333,700
|4
|20,8
|7,0
|32,5
|12,5
|17,0
|4,0
|8,5
|7,5
|BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (Burslu)
|2018
|Vakıf
|0,12
|331,250
|5
|24,0
|8,5
|19,5
|11,0
|24,8
|4,3
|6,0
|5,3
|ANKARA ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2018
|Devlet
|0,12
|442,850
|180
|28,0
|11,3
|19,8
|9,5
|22,3
|-0,5
|6,8
|6,0
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