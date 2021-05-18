"ÇOK ZOR"

38 yaşındaki oyuncu, "Diyet uygulamak çok zor, aç kaldığınız oluyor ama üç gündür su içmiyorsanız, sonuncu gün yakınınızdaki suyun kokusunu alabildiğiniz bir noktaya geliyorsunuz. Yine de üç gün boyunca su yok. İlk gün bir ya da bir buçuk litre, ikinci gün yarım litre ve üçüncü gün su yok ve bu böyle devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.