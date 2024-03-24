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        Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 18. hafta sona erdi

        Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 18. hafta sona erdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 15:31 Güncelleme: 24.03.2024 - 15:31
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        Hentbolda 18. hafta sona erdi
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        Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 18. hafta maçları tamamlandı. Erkekler Süper Ligi'nde 19. Hafta karşılaşmaları ise 2 Nisan tarihlerinde oynanacak.

        Erkekler Süper Ligi 18. hafta sonuçları şöyle:

        Nilüfer Belediyesi: 27 - İzmir BBSK: 28

        Trabzon BBSK: 25 - Rize Belediyesi: 24

        Sakarya BBSK: 34 - Beykoz Belediyesi: 37

        Bahçelievler Belediyesi: 33 - Köyceğiz Belediyesi: 39

        Konya BBSK: 31 - Spor Toto: 41

        Erkekler Süper Ligi 19. hafta programı ise şu şekilde:

        14.00 Bahçelievler Belediyesi - Konya BBSK

        16.00 Beykoz Belediyesi - Beşiktaş

        16.00 Rize Belediyesi - Spor Toto

        17.00 Köyceğiz Belediyesi - Nilüfer Belediyesi

        18.00 İzmir BBSK - Sakarya BBSK

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