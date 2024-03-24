Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 18. hafta sona erdi
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 18. hafta sona erdi.
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 18. hafta maçları tamamlandı. Erkekler Süper Ligi'nde 19. Hafta karşılaşmaları ise 2 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Erkekler Süper Ligi 18. hafta sonuçları şöyle:
Nilüfer Belediyesi: 27 - İzmir BBSK: 28
Trabzon BBSK: 25 - Rize Belediyesi: 24
Sakarya BBSK: 34 - Beykoz Belediyesi: 37
Bahçelievler Belediyesi: 33 - Köyceğiz Belediyesi: 39
Konya BBSK: 31 - Spor Toto: 41
Erkekler Süper Ligi 19. hafta programı ise şu şekilde:
14.00 Bahçelievler Belediyesi - Konya BBSK
16.00 Beykoz Belediyesi - Beşiktaş
16.00 Rize Belediyesi - Spor Toto
17.00 Köyceğiz Belediyesi - Nilüfer Belediyesi
18.00 İzmir BBSK - Sakarya BBSK