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Hentbol Milli Takım Kaptanı Cemal Kütahya ve oğlu Çınar son yolculuklarına uğurlandı

A Milli Erkek Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takımı Kaptanı Cemal Kütahya ve oğlu Çınar, depremde hayatını kaybetti. Cemal Kütahya ile oğlu Çınar memleketleri Konya'da toprağa verildi

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DHA
  • Hentbol Milli Takım Kaptanı Cemal Kütahya ve oğlu Çınar son yolculuklarına uğurlandı

    Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrasında Hatay Antakya'da yaşadığı Rönesans Rezidans'ta enkaz altında kalan A Milli Erkek Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takımı Kaptanı Cemal Kütahya ve 5 yaşındaki oğlu Çınar Kütahya hayatını kaybetti.
  • Hentbol Milli Takım Kaptanı Cemal Kütahya ve oğlu Çınar son yolculuklarına uğurlandı

    Cemal Kütahya ve oğlu Çınar'ın cenazeleri memleketleri Konya'ya getirildi. Baba-oğlun cenazesi Meram ilçesi Kurtuluş Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay, takım arkadaşları, hentbol camiası ile ailesi ve sevenleri katıldı. Cemal Kütahya ile oğlu Çınar'dan geriye, Kütahya'nın, kaydettiği ve birbirlerine sevgi sözcükleri söyledikleri video kaldı.
  • Hentbol Milli Takım Kaptanı Cemal Kütahya ve oğlu Çınar son yolculuklarına uğurlandı

    THF BAŞKANI UĞUR KILIÇ: TÜRK SPORU, VATANSEVER BİR SPORCUYU KAYBETTİ

    Cenazeye katılan Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, "Türkiye hentbolu, Türk sporu çok vatansever, yetenekli, koca yürekli bir sporcusunu ve ailesini kaybetti. Çok üzgünüz, kelimelerle ifade etmek zor. Hepimizin başı sağ olsun. Mekanları cennet olsun inşallah. Çok üzgünüz, tüm ülkemize baş sağlığı diliyorum. Cemal'in hentbol camiasında birçok takımda arkadaşı oldu, takımlarda oynadı. Oradaki takım arkadaşları da burada. Herkes son yolculuğuna uğurlamak için bir arada. Hepimizin sabırlı ve metanetli olması lazım" ifadelerini kullandı.  
  • Hentbol Milli Takım Kaptanı Cemal Kütahya ve oğlu Çınar son yolculuklarına uğurlandı

    A MİLLİ ERKEK HENTBOL BAŞANTRENÖRÜ OKAN HALAY: YERİ DOLDURULAMAZ BİR İNSANDI

    Cemal Kütahya'nın Türk hentbolu için önemli kişilerden biri olduğuna dikkati çeken A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay, "Gerçekten bizim için çok zor bir süreç. İnanılmaz üzüntülüyüz. Duygularımızı kelimelerle ifade etmekte çok zorluk çekiyoruz. Cemal, hem insani olarak hem ahlaki olarak hem de sporcu kişiliği olarak hentbolun önemli kişilerinden biriydi. Küçük oyuncularımız için rol model oyuncularımızdan biriydi. Örnek olabilecek bir aile yapısına da sahipti. Yeri doldurulamaz bir insan olduğunu düşünüyorum. Şu an nasıl bir süreç yaşayacağız, bundan sonraki yapılanmada nasıl oynayacağız, neler yapacağız onları ben de bilmiyorum. Bizim de psikolojik olarak desteğe ihtiyacımız var. Hayat devam ediyor ama bunu yaşayan bilir. Orada çektiği acıları biz de hissettik. Orada enkazın altında kalmak, günlerce orada kalmak herhalde bu duyguları kimse ifade edemez. Hentbol camiasının başı sağ olsun. Önemli bir insanımızı, önemli bir arkadaşımızı kaybettik. Makamı cennet olsun" diye konuştu.
  • Hentbol Milli Takım Kaptanı Cemal Kütahya ve oğlu Çınar son yolculuklarına uğurlandı
  • Hentbol Milli Takım Kaptanı Cemal Kütahya ve oğlu Çınar son yolculuklarına uğurlandı
  • Hentbol Milli Takım Kaptanı Cemal Kütahya ve oğlu Çınar son yolculuklarına uğurlandı

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