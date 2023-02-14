Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Diğer Hentbol
ABONE OL

Hentbol Milli Takımı kaptanı Cemal Kütahya ile oğlu depremde vefat etti

A Milli Erkek Hentbol Takımı kaptanı Cemal Kütahya ve oğlu Çınar Kütahya, Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat etti

Hentbol Milli Takımı kaptanı Cemal Kütahya ile oğlu depremde vefat etti
AA

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), Kahramanmaraş merkezli depremlerde, A Milli Erkek Takımı kaptanı Cemal Kütahya ile oğlu Çınar Kütahya'nın vefat ettiğini duyurdu.

Federasyonun sosyal medya hesabından, "Antakya'da yaşadığı evin enkazı altında kalan A Milli Erkek Hentbol Takımımızın kaptanı, canımız Cemal Kütahya'nın ve oğlu Çınar Kütahya'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." paylaşımı yapıldı.

Cemal Kütahya ve oğlu Çınar Kütahya'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dilenen açıklamada, "Ülkemizi yıllarca en üst seviyede başarıyla temsil eden Cemal Kütahya'nın ismini yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ülkemize kattığın her şey için teşekkürler Cemal. Biz senden razıyız, seni unutmayacağız." denildi.

THF Başkanı Uğur Kılıç da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cemal Kütahya, koca yürekli adam, milli takımımızın kaptanı, sizi dört gözle bekledik. Sen oğlunu kucakladın, cennete yürüdünüz. Çok üzgünüm çok. Cemal'in eşi ve kayınvalidesine henüz ulaşılmadı. Çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Spor dünyasından depremzedelere büyük destek
DİĞER Spor dünyası acımızı paylaştı
Super Bowl'da Kansas City Chiefs şampiyon oldu
DİĞER Super Bowl'da şampiyon Kansas City Chiefs
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, depremzedeler için çadır kurdu
DİĞER Rıza Kayaalp çadır kurdu
ABD'de "Super Bowl" maçı bu gece oynanacak
DİĞER "Super Bowl" maçı bu gece oynanacak
Olimpiyat komitelerinden depremzedelere 1 milyon Dolar yardım
DİĞER Olimpiyat komitelerinden 1 milyon Dolar yardım
Spor camiasından deprem felaketi sonrası bağış yağdı! İşte deprem bölgesine yardım yapan isimler - Deprem Haberleri
DİĞER Spor camiasından bağış yağdı!
Yunanistan'dan deprem yardımı: Her basket 10 Euro!
DİĞER Yunanistan'da her basket Türkiye için!
Cimnastik antrenörü Fatma Özbaytemur depremde hayatını kaybetti
DİĞER Fatma Özbaytemur depremde hayatını kaybetti
Hentbol Milli Takımı Kaptanı Cemal Kütahya için umutlu bekleyiş sürüyor
DİĞER Cemal Kütahya için umutlu bekleyiş sürüyor
Melo ve Alex'ten Türkiye için yardım maçı kararı
DİĞER Melo ve Alex'ten yardım maçı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.