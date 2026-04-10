        Hentbolda play-off ve play-out heyecanı! - Diğer Haberleri

        Hentbolda play-off ve play-out heyecanı!

        Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde play-off ve play-out aşamaları, beşinci hafta maçlarıyla sürecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 10:28 Güncelleme:
        Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de play-off ve play-out etaplarına beşinci hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

        Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, play-off ve play-out etaplarında beşinci hafta maçlarının programı şöyle:

        PLAY-OFF

        Yarın:

        14.00 Altınpost Giresunspor - Spor Toto (Hüseyin Avni Alparslan Spor Kompleksi)

        15.00 Nilüfer Belediyespor - Beşiktaş (Üçevler)

        19.00 İstanbul Gençlik - Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Haldun Alagaş Spor Kompleksi)

        PLAY-OUT

        Yarın:

        14.00 Köyceğiz Belediyespor - Rize Belediyespor (Köyceğiz)

        16.00 Mihalıççık Belediyespor - Güneysuspor (Porsuk)

        Play-off ve play-out etapları, deplasmanlı lig usulüne göre oynanıyor.

        Not: Ankara Hentbol, Ardventure Erkekler Süper Lig play-out ilk haftasında yaptığı açıklamayla ligden çekildiğini duyurmuştu. Bu kapsamda bu hafta play-out'ta yapılması planlanan Beykoz Belediyespor-Ankara Hentbol karşılaşması iptal edildi.

