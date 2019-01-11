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"BU KONU DİZİYE ÇOK ZARAR VERDİ"

Dizilere verilen üç haftalık süreyi dinlenerek geçirdiklerini belirten Şevval Sam, yeniden çekimlere başladıklarını söyledi. 'Yasak Elma' setinde taciz olayıyla başlayıp karşılıklı atışmalarla mahkemeye kadar taşınan konu hakkında yorum yapmaktan kaçınan Sam, "Konu odağından çok saptı. Artık gündemimde bu konu hiç yok. Bu konuya gelene kadar konuşacak çok şeyimiz var. Şu an olay adli süreçte. Bu konu diziye çok zarar verdi" şeklinde konuştu.