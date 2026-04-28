        Hepsiburada'dan Anneler Günü Araştırması: Her 10 Kişiden 9'u Annesine Hediye Alıyor

        Hepsiburada’dan Anneler Günü Araştırması: Her 10 kişiden 9’u annesine hediye alıyor

        E-ticaretin en hareketli dönemlerinden biri olan Anneler Günü öncesinde Hepsiburada, Türkiye'nin hediye alışkanlıklarını inceledi. Araştırma verilerine göre her 10 kişiden 9'u annesine; her 4 kişiden 1'i kayınvalidesine, her 10 erkekten 6'sı ise eşi için alışveriş yapacağını belirtiyor. Bu yıl Anneler Günü için ayrılan ortalama bütçe 4.700 TL'ye ulaşırken Hepsiburada, kullanıcı aramaları ve popüler ürünlerle hazırladığı kapsamlı rehberle hediye seçimi sürecini kolaylaştırıyor

        Giriş: 28 Nisan 2026 - 15:47
        Her 10 kişiden 9'u annesine hediye alıyor

        Hepsiburada, FutureBright iş birliğiyle gerçekleştirdiği araştırmada yaklaşan Anneler Günü öncesinde Türkiye’deki hediye alma eğilimlerini inceledi.

        Tüketici alışkanlıklarındaki öncelikli kategorileri ve alışveriş tercihlerini analiz eden bu çalışma, hediye seçimi sürecindeki güncel eğilimleri ortaya koyuyor. Araştırma sonuçlarından yola çıkarak hazırlanan hediye rehberi, kullanıcılara bu yoğun dönemde pratik ve bütçeye uygun seçenekler sunuyor.

        KULLANICILARIN YÜZDE 73’Ü HEDİYE ALIŞVERİŞİ İÇİN SON HAFTAYI BEKLİYOR

        Araştırmaya göre Anneler Günü, kullanıcıların büyük çoğunluğu için "onu özel ve değerli hissettirme" anlamı taşıyor. Her 10 kişiden 7'si şimdiden alacağı hediyeye karar verdiğini belirtirken, karar verenlerin yarısından fazlası henüz satın alma adımını atmadığını söylüyor. Kullanıcıların yüzde 73'ü son bir hafta içinde hediye almayı planlarken neredeyse her 10 kişiden 9'u alışveriş öncesinde araştırma yapıyor. Kullanıcı yorumları ise en çok başvurulan kaynak olarak öne çıkıyor.

        HEDİYE SEÇİMİNDE GİYİM İLK SIRADA

        Tercih edilen kategorilerde giyim ilk sırada gelirken onu ayakkabı-çanta, çiçek-çikolata ve takı-aksesuar grupları izliyor. Çiçek ürünlerinin diğer kategorilerdeki alışverişlerin yanında tamamlayıcı ürün olarak konumlandırıldığı ve birlikte satın alındığı görülüyor. Elektrikli mutfak aletlerinde Türk kahvesi makinesi lider konumda, çay makinesi ise ikinci sırada yer alıyor. Züccaciye kategorisinde yemek ve kahvaltı takımlar ile tencere ve tava ürünleri; ev elektroniğinde ise robot ve dikey süpürgeler liste başına yerleşiyor. Ayrıca araştırmaya katılanların yüzde 70'i hediye rehberlerine olumlu baktığını ve bütçe bazlı hazırlanan içeriklerin dikkatini çektiğini belirtiyor.

        KULLANICI BEĞENİLERİYLE ŞEKİLLENEN “ANNELER GÜNÜ’NE ÖZEL HEDİYE REHBERİ”

        Hepsiburada, "Anneler Günü’ne Özel Hediye Rehberi" ile hediye seçimi sürecini kolaylaştırıyor. Stil sahibi anneler için ayakkabı, saat ve elbise gibi moda ürünlerini kullanıcıların beğenisine sunan Hepsiburada; kolye, saat ve gözlük gibi aksesuar ürünlerinde de geniş bir seçenek sağlıyor. Hayatı pratikleştiren hediyeler vermek isteyenler için de çeşitli alternatifler sunan Hepsiburada'da; ev yaşamı kategorisinde robot süpürge, airfryer ve kahve makinesi gibi ürünler, evini düzenli ve konforlu tutmayı seven anneler için harika bir hediye seçimi olarak öne çıkıyor. Teknolojiyi estetikle buluşturan akıllı saatler ise, pratik bir hediye seçeneği olarak dikkat çekiyor.

        Hepsiburada, Anneler Günü boyunca sunduğu 9 taksit imkanıyla kullanıcıların en kaliteli hediyelere bütçelerini zorlamadan ulaşmasını sağlıyor. HepsiJET'in "Yarın Kapında" ve "Randevulu Teslimat" seçenekleri ise son dakika alışverişlerinde de teslimatı garantiliyor. Üstelik Pazar günü de devam eden teslimat hizmeti, hediyelerin tam vaktinde ulaşmasını sağlayarak kullanıcılara kolaylık sunuyor.

        HEM ANNEYE HEDİYE HEM KADIN GİRİŞİMCİYE DESTEK

        Hepsiburada, "Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü" programı kapsamında desteklenen markaları da rehberine taşıyarak anlamlı bir hediye arayanlar için farklı bir alternatif sunuyor. Doğal kozmetikten el yapımı aksesuara, ev dekorasyonundan organik gıdaya uzanan bu özel ürün grubuyla hem anneler mutlu ediliyor hem de kadın girişimcilerin üretim gücüne destek olunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sarıyer'de üniversite öğrencilerine taciz iddiası: Kuaförde yakalandı 'Şeytana uydum' dedi

        ARIYER'de gece saatlerinde sokakta yürüyen üniversite öğrencisi 2 kadın iddiaya göre motosikletli bir kişinin fiziksel tacizine uğradı. Olayın ardından kaçan şüpheli Sarıyer Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Etiler'de sahibi olduğu kuaförde gözaltına alınan şüpheli Berkan B.'nin (...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çağla Tuğaltay cinayetinde 4 komşu için fethi kabir talebi!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde 4 komşu için fethi kabir talebi!
        Rebecca 7 yıl sonra oğlunu buldu! Velayeti aldı... Nazar gidiyor!
        Rebecca 7 yıl sonra oğlunu buldu! Velayeti aldı... Nazar gidiyor!
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Kral Charles'ın ABD ziyareti kritik öneme sahip
        Kral Charles'ın ABD ziyareti kritik öneme sahip
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Boğazdaki hareketli anlar kamerada! Gemi karaya oturdu, yalı hasar aldı!
        Boğazdaki hareketli anlar kamerada! Gemi karaya oturdu, yalı hasar aldı!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        "Onu derhal kovun!"
        "Onu derhal kovun!"
        12 yıllık evlilik sona erdi
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Nasıl tanıştıklarını anlattı