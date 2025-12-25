Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Yürüyüş yaparken farkında olmadan yapılan bu hatalar sakatlanmaya yol açabilir!

        Her gün yürüyoruz ama doğru mu? Sağlığı tehdit eden yürüyüş hataları

        En kolay ve en sağlıklı egzersizlerden biri olarak görülen yürüyüş, yanlış yapıldığında ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, her gün farkında olmadan yapılan küçük hataların uzun vadede ağrı ve sakatlanmalara neden olabileceği konusunda uyarıyor. İşte detaylar...

        Giriş: 25.12.2025 - 11:30 Güncelleme: 25.12.2025 - 11:30
        Formda kalmak isterken sakatlanmayın!
        Hepimiz neredeyse her gün ayakta duruyor ve yürüyoruz. Yürüyüş, hem kolay uygulanabilir olması hem de vücuda sağladığı sayısız fayda sayesinde en etkili fiziksel aktivitelerden biri olarak kabul edilir. Ancak farkında olmadan yapılan bazı küçük hatalar, yürüyüşün yararını azaltmakla kalmaz; ağrı, sakatlanma ve uzun vadeli sağlık sorunlarına da yol açabilir.

        İşte yürüyüş sırasında en sık yapılan hatalar ve neden risk oluşturdukları...

        ÇOK SIK AŞAĞI BAKMAK

        Tehlike: Boyun ve omuz ağrısı, duruş bozukluğu, takılıp düşme riski.

        REKLAM

        Neden zararlı?

        Yürürken sürekli yere bakmak boyun kaslarını zorlar ve omurganın doğal hizasını bozar. Bu durum zamanla kronik boyun ve omuz ağrılarına neden olabilir. Ayrıca çevreyi yeterince görememek, özellikle engebeli zeminlerde tökezleme ihtimalini artırır.

        ADIMLARI AŞIRI UZATMAK

        Tehlike: Diz, kalça ve ayak bileklerinde aşırı yük, sakatlanma riski.

        Neden zararlı?

        Daha hızlı yürüdüğünüzü düşünerek normalden uzun adımlar atmak eklemler üzerinde gereksiz baskı oluşturur. Bu da kas dengesizliklerine ve ağrıya yol açabilir. En sağlıklısı, doğal ve rahat adım uzunluğunu korumaktır.

        KOLLARI ETKİN KULLANMAMAK

        Tehlike: Denge kaybı, düşük kalori yakımı, verimsiz yürüyüş.

        REKLAM

        Neden zararlı?

        Kolları tamamen sabit tutmak ya da kontrolsüz şekilde sallamak vücudun doğal ritmini bozar. Oysa hafif ve kontrollü kol hareketleri dengeyi artırır, tempoyu destekler ve daha fazla enerji harcanmasını sağlar.

        KÖTÜ DURUŞ

        Tehlike: Sırt, boyun ve omuz ağrıları, nefes kapasitesinin azalması.

        Neden zararlı?

        Kambur durarak yürümek sırt kaslarını zorlar ve karın kaslarının yeterince çalışmasını engeller. Aynı zamanda akciğerlerin tam kapasiteyle çalışmasını da kısıtlar. Dik durmak, omuzları gevşek tutmak ve karın kaslarını hafifçe sıkmak yürüyüşü daha etkili hale getirir.

        YANLIŞ AYAKKABI SEÇİMİ

        Tehlike: Ayak ağrısı, su toplaması, eklem zorlanması, düşme riski.

        REKLAM

        Neden zararlı?

        Destek sunmayan, yüksek topuklu ya da parmak arası terlik gibi ayakkabılar ayak sağlığını olumsuz etkiler. Uygun yürüyüş ayakkabıları, ayak kemerini destekler ve darbeyi emerek sakatlanma riskini azaltır.

        AĞRIYI GÖRMEZDEN GELMEK

        Tehlike: Yaralanmaların ilerlemesi, kronik ağrılar.

        Neden zararlı?

        Ağrı, vücudun bir uyarı mekanizmasıdır. Bu sinyali yok saymak, küçük bir sorunun ciddi bir sakatlığa dönüşmesine neden olabilir. Ağrı hissedildiğinde tempoyu düşürmek veya dinlenmek önemlidir.

        ISINMA VE SOĞUMA HAREKETLERİNİ ATLAMAK

        Tehlike: Kas zorlanması, sertlik, sakatlanma riski.

        Neden zararlı?

        Isınmadan yürüyüşe başlamak kasları hazırlıksız yakalar ve yaralanma ihtimalini artırır. Benzer şekilde soğuma yapılmadığında kaslar sertleşebilir. Yürüyüş öncesi ve sonrası yavaş tempo ve hafif esneme hareketleri büyük fark yaratır.

        REKLAM

        YÜRÜRKEN DİKKATİN DAĞILMASI (TELEFON KULLANIMI)

        Tehlike: Çarpışmalar, düşmeler, trafik kazaları, duruş bozukluğu.

        Neden zararlı?

        Telefonla meşgul olmak çevresel farkındalığı azaltır ve tepki süresini yavaşlatır. Bu durum hem güvenliği tehlikeye atar hem de yanlış duruş alışkanlıklarına yol açar.

        YETERİNCE SU İÇMEMEK

        Tehlike: Susuzluk, kas krampları, halsizlik.

        Neden zararlı?

        Özellikle sıcak havalarda yapılan yürüyüşlerde vücut sıvı kaybeder. Yeterli su alınmadığında baş dönmesi, yorgunluk ve kas krampları görülebilir. Yürüyüş sırasında düzenli aralıklarla su içmek önemlidir.

        Görsel Kaynak: shutterstock

        23 Aralık 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 23 Aralık 2025'in öne çıkan haberleri...* Asgari ücretin bugün belirlenm

