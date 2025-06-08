"Her şey benim için çalışıyor" inancı sosyal medyayı kasıp kavuruyor... Peki "lucky girl" akımı ne kadar gerçek?

Psikolog Dr. Susan Albers’a göre bu kavram, aslında “şanslı olduğuna inanırsan, şanslı olursun” düşüncesine dayanıyor.

Adı her ne kadar “sendrom” olsa da, burada bahsedilen bir rahatsızlık değil; daha çok kişinin bilinçli olarak pozitif düşünceyi hayatına dahil etmesiyle ilgili.