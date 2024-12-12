'Her Şeyin Başı Merkür' galasından pozlar
Yasemin Özilhan, Ebru Şahin ve Burçin Terzioğlu, 'Her Şeyin Başı Merkür' galasından paylaşımlarda bulundu
Başrollerinde Sinem Kobal, Seyit Alp Navruz ve Devrim Yakut'un yer aldığı, Ayşe Balıbey'in aynı adlı eserinden uyarlanan 'Her Şeyin Başı Merkür' filminin galası, Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi.
Gala gecesine, ünlü isimler Yasemin Özilhan, Ebru Şahin ve Burçin Terzioğlu gibi pek çok ünlü isim katıldı.
Ebru Şahin ve Burçin Terzioğlu, geceye dair sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak etkinliği takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram