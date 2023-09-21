Her ülkenin farklı bir isim verdiği tarihin en tartışmalı yemeği: Amerikan salatası mı Rus salatası mı?

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AMERİKAN SALATASI İLE RUS SALATASI ARASINDA FARK VAR MI?

Türkiye'de hem Rus hem de Amerikan salatası olarak adlandırılan salataya bu ayrımı veren esas konu, malzemelerden geliyor.

Amerikan salatasında sadece sebzeler kullanılırken, Rus salatasında soğuk et parçası yer alır. Soğuk et içeriği de ülkeler arasında farklılık gösterir; içine jambon eklenebildiği gibi tavuk parçaları da konabilir.

Türkiye'de her ne kadar farklı adlandırılsa da aslında her iki salata için de aynı malzemeler kullanılır.