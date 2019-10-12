Hercai 16. son bölümünde yine heyecan doruktaydı. Dizide Reyyan'ın kaçırılması, silahlarla karşı karşıya gelen iki aile de şok etkisi yarattı. Reyyan'ın uğruna Miran ile Hazar Şadoğlu işbirliği yapmaya razı oldu. Reyyan kendisini kimin kaçırdığıyla ilgili sonu Azize Aslanbey'e çıkan çok önemli bir ipucu yakaladı. Ancak Miran'ın bildiği çok daha başka bir şey var. Bir başka düşman oyuna giriyor... Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Miran ile Reyyan'ın romantik anları damga vuruyor. Hercai 17. yeni bölüm fragmanı ve 16. son bölüm özeti haberimizde.

HERCAİ 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

HERCAİ 16. SON BÖLÜM ÖZETİ

Reyyan’ın kaçırılması Şadoğlu çiftliğinde karşı karşıya gelen iki ailede bomba etkisi yaratır. Miran, Reyyan’ı bulabilmek için yıllardır sürdürdüğü düşmanlığı göz ardı ederek Hazar Şadoğlu’yla iş birliği yapar.

Hazar ve Miran’ın, Reyyan için bir arada hareket etmesi ikiliyi yakınlaştırırken daha önce hiç konuşulmayan gerçekler yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlar.

Bütün planların kurucusu olan Azize Aslanbey bu defa ‘’Ben yapmadıysam kim yaptı?’’ düşüncesiyle kendini saf dışı kaldığı bir oyunun içerisinde bulur ancak geçmişte yaptıkları yüzünden hem Şadoğlu ailesi hem de Miran, Reyyan’ı kaçıran kişinin Azize Aslanbey olduğundan şüphelenmektedir.