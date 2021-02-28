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Hercai 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 61. son bölüm

Hercai 61. son bölümü ile ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santarcığlu ve Serhat Tutumluer'in yer aldığı dizinin yeni bölümünde neler yaşanacak merak ediliyor. Peki Hercai 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Hercai 61. son bölüm izleme özeti...

Hercai 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 61. son bölüm

Hercai 61. son bölümü ile ekrandaydı. Dizinin son bölümünde; Reyyan, verdiği zor kararın ardından yapılacak işler için kolları sıvamıştır. Kız çocuklarını okutmayı hedefleyen Umut Şadoğlu Vakfı hayata geçmeli, aile içindeki sorunlar çözülmeli, düşmanlıklar sona ermelidir. Hercai 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 61. son bölüm ile ilgili detaylar...

HERCAİ 62. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz burada yer alacak.

HERCAİ 61. SON BÖLÜM ÖZETİ

Umut'a elinden geldiğince güzel bir dünya bırakmalıdır... Şirketle ilgili anlaşmazlıklar yüzünden Fırat'la gerilen Miran ise karısındaki huzursuzluğu hissetmekte ve bunun sebebini bulmaya çalışmaktadır. Öte yandan Hazar, Azize'den çekip gitmesini istemiştir. Azize'nin ise tek bir şartı vardır. Füsun, Azra'yı yeniden kazanmanın peşindeyken Dilşah ise Reyyan'dan kurtulmanın yollarını arar. Vakıf için düzenlenen yemekte sırlar gün yüzüne çıkarken Dilşah'ın bulduğu bir belge Reyyan'ı güç durumda bırakacaktır.

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