Hercai neden yok? Hercai yen bölüm ne zaman? soruları dizi hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. ATV'nin 3 Ocak 2020 Cuma tarihli yayın akışında Hercai'nin yeni bölümünü göremeyen izleyiciler detayları araştırıyor. Hercai ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

HERCAİ NEDEN YOK?

Dizilerin büyük bir çoğunluğunun bu hafta yeni bölümü yayınlanmayacak. Hercai'de yeni bölümü yayınlanmayacak diziler arasında yer alıyor. Hem yılbaşı hem de yenilenen reklam anlaşmaları nedeniyle dizilerin yeni bölümlerine ara verildiği belirtiliyor.

HERCAİ 28. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

ATV tarafından Hercai'nin 28. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağıyla ilgili bir bilgi henüz paylaşılmadı. Ancak önümüzdeki hafta dizilerin normal yayın akışlarında izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

HERCAİ 27. SON BÖLÜM ÖZETİ

Miran'ın anneannesini Aslanbey konağına getirmesiyle Azize ve Şükran yıllar sonra yüzleşir. Yaşanan yüzleşme sonrası annesinin geçmişiyle ilgili yeni bilgiler öğrenen Miran artık hangi gerçeğe inanacağı konusunda büyük bir ikileme düşer.

Sevdiği adamın geçmişin bilinmezliğinde savrulmasına izin vermeyen Reyyan, Miran'ın çıktığı bu yolculukta en büyük destekçisi olur. Diğer yandan Şükran'ın varlığıyla iyice kapana kısılan Azize, harekete geçmeden önce Elif'i konaktan göndermek ister. Azize'nin baskılarına daha fazla dayanamayan Elif zor da olsa yurt dışına gitmeyi kabul eder.

Reyyan ve Miran tüm olanlara rağmen aşklarını doludizgin yaşarken hiç beklemedik bir haberle kendilerini yeni bir savaşın ortasında bulur.

ATV YAYIN AKIŞI 3 OCAK 2020 CUMA

07.00Kahvaltı Haberleri

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Kuruluş Osman - Tekrar

16.20 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Şansımı Seveyim - Yerli Sinema

21.55 Karayip Korsanları 3: Dünyanın Sonu - Yabancı Sinema

02.10 Aşk ve Mavi - Tekrar

04.50 Seviyor Sevmiyor