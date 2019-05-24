Hercai ne demek? sorusunun cevabı araştırılıyor. Hercai kelimesi için anlatılan bir hikaye halk arasında yaygın olarak bilinir. Peki TDK hercai kelimesi için ne diyor. işte Hercai kelimesine dair detaylar...

HERCAİ NE DEMEK? HERCAİ ANLAMI NE?

TDK, Hercai kelimesinin kelimesi Türkçe'ye Farsça herca kelimesine Arapça i ekini almasıyla geçtiğini ifade ederek, Hercai'nin anlamını hiçbir şeyde kararlı olmayan veya konudan konuya geçiveren (kimse),yeltek, gelgeç ve aşkta değişken, vefasız olarak tarifliyor.

HERCAİ'NİN HİKAYESİ

Çok uzun yıllar önce iki kır çiçeği birbirlerine aşık olurlar. Her bahar diğer çiçekler gibi onlarda açıp güneşe merhaba derler. Fakat bir bahar başlangıcı bu çiçeklerden biri diğerine; “biz diğer çiçekler gibi bu bahar açmayalım, kışın ortasında herkesin soğuktan kaçtığı karlı günlerde açalım ki, bütün doğa bize ait olsun” der ve ikisi de o bahar açmamaya karar verirler. Biri açmak için kışın gelmesini ve karın yağmasını beklerken, diğeri o yaz açar. O gün bugündür, karda açan ve sevgilisini bekleyen çiçeğe “Kardelen” sevgilisini yarı yolda bırakan çiçeğe de “Hercai” denilir. İşte bu yüzden hayırsız sevgiliye “Hercai” diye hitap edilir.