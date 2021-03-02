Herkesin başına gelebilir! Hasara bakacaktı!

İzmir'in Gaziemir ilçesi, Akçay Caddesi 6'ncı Sanayi Kavşağı'nda insanın kanını donduran bir trafik kazası meydana geldi. Sinem Kuran (45) yönetimindeki otomobil, Ali Kuş idaresindeki TIR'a yandan çarptı.
HAREKET EDEN TIR'IN ALTINDA KALDI
DHA'da yer alan habere göre maddi hasarlı kaza üzerine otomobilinden inen Kuran, hareket eden TIR'ın altında kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TIR ŞOFÖRÜ: "GÖRMEDİM"
Yapılan kontrolde Kuran´ın hayatını kaybettiği belirlenirken, TIR sürücüsü Ali Kuş gözaltına alındı. Kuş´un ifadesinde kazayı fark etmediğini, Kuran´ın araçtan indiğini görmediğini söylediği öğrenildi.
MAHKEMECE TUTUKLANDI
Kuş, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
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