Herkesin bilmesi gereken 16 psikolojik gerçek!
Psikolojik ve bilimsel gerçekler hem genel kültürü artırır ve hem de merak uyandırır. İşte birbirinden ilginç 16 ilginç psikolojik gerçek!
ŞAKALAR
Anlatılan şakalara en çok gülen kişi yine genellikle şakayı bilen yapan kişi olur.
ANILAR
Anılar her akla geldiğinde daha da değişmiş olur. İnsan belleği bilgileri depolarken aktif bir şekilde çalışır, anıları canlandırırken zamanla değiştirebilir.
KADINLAR
Kadınlar genellikle birisini sevdiği zaman erkeklerden daha çok sever.
TEMBELLİK
Bazı insanlar doğası gereği tembeldir ve bu durumdan şikayet etmezler.
BİLGİ
Bilgi aramaya bağımlıyız. Nörotransmitter dopamin insanları iyi hissetirir ve bir amacı olmasa bile insanları daha fazla bilgi aramaya teşfik eder.
HATIRLAMAK
Aynı anda sadece 3 ya da 4 şey hatırlayabiliriz. Kısa süreli anılar tek seferde yalnızca 3 veya 4 şeyi saklayabilir.
GÜLMEK
Daha çok gülen insanlar, daha fazla acıya katlandığı teorisi doğrudur.
ZİHİN
Zihinimiz sıkıcı bulduğumuz insanlara ilgi duyduğumuz zaman onları ilginç durum haline getirme eğilimindedir.
İZLENİM
İnsanlar sizinle ilgili ilk izlenimi ilk 10 saniye içerisinde verir.
ERKEKLER
Erkeklerin hemen hemen yüzde 40'ı kadınlarla ilk buluşmada özgüvenli hissetmez.
GÖRMEZDEN GELMEK
Görmezden gelinmek ve hissetmek yaralanmakla aynı kimyasal etkiye sahiptir.
RÜYA
Rüyanızda gördüğünüz insanlar aslında kısa bir süreliğine de olsa gerçek hayatta gördüğünüz insanlardır.
GÜLÜMSEMEK
Gülümsemek makyaj yapmaktan yüzde 69 daha çekicidir.
MÜZİK TÜRÜ
Dinlediğiniz müzik türü dünyayı nasıl algıladığınızla alakalıdır.
DAVRANIŞ
Ortalama bir bireyin bir davranışı günlük alışkanlık haline getirmesi yaklaşık 66 gün sürer.