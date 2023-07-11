Herkesin bilmesi gereken 16 psikolojik gerçek!

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TEMBELLİK Bazı insanlar doğası gereği tembeldir ve bu durumdan şikayet etmezler.

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BİLGİ Bilgi aramaya bağımlıyız. Nörotransmitter dopamin insanları iyi hissetirir ve bir amacı olmasa bile insanları daha fazla bilgi aramaya teşfik eder.