Hertha Berlin Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Hertha Berlin Fenerbahçe maçı ne zaman? soruları Fenerbahçe'nin hazırlık performansını yakından takip etmek isteyenler tarafından soruluyor. Hertha Berlin Fenerbahçe maçının detayları haberimizde.
HERTHA BERLİN FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Hertha Berlin Fenerbahçe maçı 25 Temmuz Perşembe yani yarın saat 19.302da başlayacak. Karşılaşma
HERTHA BERLİN FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Hertha Berlin Fenerbahçe maçı, Spor Smart kanalında naklen yayınlanacak.
FENERBAHÇE İLK HAZIRLIK MAÇINDA YENİŞEMEDİ
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, buradaki ilk hazırlık maçında Alman ekibi Wolfsburg ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin üç şutu direkten dönerken sarı-lacivertlilerin tek golünü Vedat Muric kaydetti
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