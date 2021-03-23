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HES kodu sorgusunda pozitif olduğu ortaya çıktı

Yolcu otobüsünde seyahat eden bir yolcu, HES kodu sorgusunda durumunun pozitif olduğu tespit edildi. Yolcu karantinaya alınırken 4 bin 50 lira da ceza kesildi...

HES kodu sorgusunda pozitif olduğu ortaya çıktı
Otobüsteki yolcu karantinaya alındı
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AA

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Kayseri kara yolundaki kontrol noktasında Ankara-Kırşehir seferini yapan bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, HES kodu sorgulamasında, yolculardan A.Z'nin durumunun pozitif çıkması üzerine İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerini çağırdı.

Karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira para cezası yazılan A.Z, ekiplerin refakatinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna götürülerek karantinaya alındı.

Öte yandan, İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince kent merkezinde yapılan denetim sırasında da G.K'nin, HES kodu sorgulamasında dün yaptırdığı test sonucunun pozitif çıktığını tespit etti.

Ekipler tarafından 4 bin 50 lira ceza verilen G.K, karantina için öğrenci yurduna götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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