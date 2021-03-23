MEB afet ve acil durumlara karşı öğretmenlerden oluşan "AKUB" ekipleri kuruyor

Otobüsteki yolcu karantinaya alındı 0:00 / 0:00

AA

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Kayseri kara yolundaki kontrol noktasında Ankara-Kırşehir seferini yapan bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, HES kodu sorgulamasında, yolculardan A.Z'nin durumunun pozitif çıkması üzerine İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerini çağırdı.

Karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira para cezası yazılan A.Z, ekiplerin refakatinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna götürülerek karantinaya alındı.

Öte yandan, İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince kent merkezinde yapılan denetim sırasında da G.K'nin, HES kodu sorgulamasında dün yaptırdığı test sonucunun pozitif çıktığını tespit etti.

Ekipler tarafından 4 bin 50 lira ceza verilen G.K, karantina için öğrenci yurduna götürüldü.