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İç mekan tarım teknolojisi sektöründe faaliyet gösteren ve 2016 yılında Ziraat Mühendisi Bilge Akgün yönetiminde kurulan Hextech Green, Keiretsu Forum Türkiye melek yatırımcılarından 1.7 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldı.

Tasarımdan ticarileştirmeye kadar tüm donanım/yazılım çalışmalarının Ar-Ge, Ür-Ge ve üretim faaliyetleri şirket personeli tarafından gerçekleştirilen Hextech Green, 4.5 yıl süren çalışma ile hobi tarımı için 6 farklı ürün, profesyoneller için ise 7 farklı ürün geliştirerek 2020’de ticari hayatına başladı.

Kimyasal kirli gıdalar, iklim değişikliği, açlık, çiftçinin fidesini üretememesi ve tüketicinin ne yediğini bilmemesi problemlerinin çözümüne odaklanarak yola çıkan girişimin, geliştirdiği teknoloji ve ürettiği ürünlerle dış ortam koşullarından etkilenmeden, yapay zeka destekli makineleriyle kimyasal kirliliği olmayan gıdalar ürettiği kaydedildi.

Dünyada 2023’de 40.3 milyar dolar olacağı öngörülen iç mekan yetiştiriciliği tarım teknolojisi pazarından 62.8 milyon dolar ile yüzde 0.16 pay almayı hedeflediklerini belirten Hextech Green Kurucusu Bilge Akgün, "Hedef pazarımız, Türkiye’de kırsal alanda tarlalarda ve seralarda sebze yetiştiren 2.5 milyon çiftçi ve hobi tarımı ürünleri için 15 milyon hane. Dış pazarda ise iklimi ve toprak yapısı tarımı kısıtlayan olumsuz koşullara sahip ve organik bilinci gelişmiş tüm ülkeler olası müşterilerimizdir. Aldığımız yatırım ile teknolojiyi ve mesleki tecrübelerimizi kullanarak birkaç yıl içerisinde global bir marka olmayı hedefliyoruz" dedi.