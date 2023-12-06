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        Haberler Televizyon Heyecanlı bekleyiş başladı! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

        Heyecanlı bekleyiş başladı! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

        Netflix'te yayınlandığı günden itibaren büyük yankı uyandıran ve en çok izlenen yapımlardan biri olan Wednesday'ın ikinci sezon çekimleri tamamlandı. Gelişen bu olayın ardından arama motorlarında "Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?" sorusu gündem oldu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2023 - 21:12 Güncelleme: 06.12.2023 - 21:12
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        Netflix platformunda yayınlanan ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan Wednesday için ikinci sezon müjdesi 6 Ocak tarihinde verilmişti. Yeni sezonunun çekimleri tamamlanan dizi hakkında araştırılan: “Wednesday yeni sezon ne zaman?” sorusunun yanıtlarını sizler için derledik.

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        WEDNESDAY 2. SEZON NE ZAMAN GELECEK?

        Çekimleri tamamlanan Wednesday dizisinin ikinci sezonu hakkında resmi sitesinde "Müjde: Yeni sezon yolda!" ibaresi yer alıyor. Dizinin yayınlanacağı gün netleşince haberimizin içeriği güncellenecektir.

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        WEDNESDAY DİZİSİ KONUSU NE?

        Wednesday dizisinde Addams Ailesi'nin genç üyesi Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'nde geçirdiği günleri anlatılıyor. Wednesday, ortaya çıkan doğaüstü güçlerini keşfederken, okuldaki arkadaşları ve ailesinden gelen zorluklarla da mücadele etmek zorunda kalıyor. Dizi, Wednesday'in karakter gelişimine odaklanıyor. Wednesday, genç bir yetişkin olarak kim olduğunu ve hayatta ne yapmak istediğini bulmaya çalışıyor. Bu süreçte, aile geleneklerine karşı çıkarak kendi yolunu çizmeye karar veriyor.

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        WEDNESDAY DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

        Wednesday Addams - JENNA ORTEGA

        Enid Sinclair EMMA MYERS

        Xavier Thorpe - PERCY HYNES WHITE

        Tyler Galpin - HUNTER DOOHAN

        Bianca Barclay - JOY SUNDAY

        Ajax - GEORGIE FARMER

        Eugene - MOOSA MOSTAFA

        Larissa Weems - GWENDOLINE CHRISTIE

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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