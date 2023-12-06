Heyecanlı bekleyiş başladı! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

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WEDNESDAY DİZİSİ KONUSU NE?

Wednesday dizisinde Addams Ailesi'nin genç üyesi Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'nde geçirdiği günleri anlatılıyor. Wednesday, ortaya çıkan doğaüstü güçlerini keşfederken, okuldaki arkadaşları ve ailesinden gelen zorluklarla da mücadele etmek zorunda kalıyor. Dizi, Wednesday'in karakter gelişimine odaklanıyor. Wednesday, genç bir yetişkin olarak kim olduğunu ve hayatta ne yapmak istediğini bulmaya çalışıyor. Bu süreçte, aile geleneklerine karşı çıkarak kendi yolunu çizmeye karar veriyor.