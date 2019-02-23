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Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde geçen yıl aralık ayında başlayan toprak kayması durmak bilmiyor. Heyelan nedeniyle arazilerde dev yarıklar oluşurken, bazı evlerin duvarları yıkıldı. AFAD ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu riskli bulunan 7 ev boşaltıldı, heyelanın devam etmesi nedeniyle 3 ev de risk altındı. Evlerini boşaltan 7 aile yakınlarının yanına yerleşti.
"İNSANLARIN GİDECEK YERİ YOK"
İHA'da yer alan habere göre heyelan tehlikesi içinde yaşadıklarını söyleyen mahalle sakinlerinden Volkan Odabaş, "Heyelan aralık ayının son haftasında başladı. Mahallemizde ciddi bir heyelan söz konusu. Ordu AFAD ekipleri buraya gelerek bizlerden evlerimizi boşaltmamızı istedi. 3 evde ise halen insanlarımız yaşamlarını sürdürüyor çünkü gidecek hiçbir yerlere yok. Toprağın altında hareketlilik sürüyor. Burada mağdur durumdayız. Devletimizden, yetkililerden yardım bekliyoruz. İnsanların gidecek yeri yok" dedi.
YERALTI SUYUNDAN KAYNAKLANIYOR
İnönü Mahallesi Muhtarı Şükrü Kara ise yaptığı açıklamada söz konusu yerde ana yolda yarık oluştuğunu ve çökmeler meydana geldiğini belirterek, "Heyelan sonrası afet ekibi geldi, 3 mühendis inceleme yaptı. Ölçtüler, biçtiler ve bunun yeraltı suyundan kaynaklandığını söylediler. 2 evin tehlike altında olduğu gerekçesiyle tahliye edilmesine karar verdiler. Bu iki evde oturanlar için 8 bin lira kira yardımı yapacaklarını da belirttiler" diye konuştu.
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