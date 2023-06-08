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Haberler Gündem Eğitim HF Nedir, Asit mi Baz mı? HF Yaygın Adı ve Molekül Ağırlığı
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HF nedir, asit mi baz mı?

Suyun içinde kolayca çözülebilen HF kimyasal formülü ile gösterilen bileşiğin adı hidrojen florürdür. Yüksek ısıya maruz kaldığında dahi kararlı kalabilen ve petrol sanayi ile ilaç sanayinde sıklıkla kullanılan hidrojen florür, renksiz bir gaz halindedir. Organik flörürlerin elde edilmesinde de kullanılan bu bileşik, oda sıcaklığının altında dahi kaynayabilmektedir. Peki, hidrojen florürün kimyasal formülü olan HF nedir? HF asit mi baz mı? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

HF Nedir, Asit mi Baz mı? HF Yaygın Adı ve Molekül Ağırlığı
HABERTURK.COM

Suda çözündüğü takdirde çevre açısından oldukça tehlikeli olan hidroflorik aside dönüşen hidrojen flörür, insan sağlığına da ciddi zararlar verebilmektedir. Peki, HF molekül ağırlığı nedir? İşte, tüm detaylar…

HF Nedir?

Genellikle hidroflorik asit gibi sulu çözelti halinde bulunan HF bileşiğinin adı hidrojen florürdür. Genellikle renksiz olan ve suyun içinde de kolaylıkla çözülebilen hidrojen florür, yüksek sıcaklıklar altında kararlı yapısıyla dikkat çekmektedir. Hidrojen florürün düşük sıcaklıklara maruz kalması halinde ise bünyesinde barındırdığı moleküller birbirlerine bağlanırlar ve farklı molekül gruplarını oluştururlar.

Organik flörürlerin elde edilmesi ve cam sanayinde camın aşılmasında sıklıkla kullanılan bu bileşik, ayrıca elektronik sektöründe, metal sanayinde ve ahşap üretiminde de kullanılmaktadır. Tüm bunlara ek olarak, soğutucu akışkan sistemlerin, tarımsal ve tıbbi ilaçların imal edilmesinde de kullanılan hidrojen flörür, bu özellikleri sebebiyle oldukça önemli bir endüstriyel ürün olarak görülmektedir.

Genellikle renksiz bir gaz olan ve havadan daha hafif olan hidrojen florür, gözenekli yapıda olan tüm maddeler üzerinde hızlıca yayılma özelliği gösterebilir. Ayrıca saf sıvı halde bulunan hidrojen florürün elektriksel iletkenliği bulunmamaktadır ancak fakat bu bileşik sda çözündüğünde hızlıca iyonize olur ve bu iyonlar aracılığıyla elektriği iletmeye de başlar.

Hidrojen flörür insan bedeni işe temas ettiğinde her ne kadar herhangi bir olumsuzluğa neden olmasa da cilt tarafından emilmesi halinde kemiklerin erimesine sebep olabilmektedir. Ayrıca bu bileşiğin göz ile temasında ise korneada ciddi hasarlar bıraktığı bilinmektedir.

Hidrojen flörürün sudaki çözeltisine ise hidroflorik asit adı verilmektedir. İnsanlar için oldukça tehlikeli bir kimyasal ürün olan hidroflorik asit; dumanı solunduğu, doku ya da göz ile temas ettiği takdirde ciddi ve kalıcı hasarlara sebep olabilmektedir. Alüminyum ve uranyum gibi elementlerin saflaştırılmasında da kullanılan hidroflorik asit, teflonun imal edilmesinde de kullanılmaktadır.

HF Asit Mİ Baz Mı?

Kimyada suda çözünme esnasında, çözeltiye artı yüklü hidrojen iyonları yükleyen maddelere asit; hidroksil iyonu yükleyen maddelere ise asit adı verilmektedir. Asitler ile bazların birbirinden farklı özellikler bulunmaktadır ve asitlerin tatları ekşiyken; bazlar hafif acı bir tada sahiptirler. Peki, hidrojen flörürün kimyasal formülü olan HF asit mi baz mı? Hidrojen florür, suda çok az ayrılması sebebiyle asitler arasında yer almakta ve zayıf bir asit olarak değerlendirilmektedir.

HF Molekül Ağırlığı

Bir molekülü oluşturan tüm atomların ağırlıkların toplamına molekül ağırlığı adı verilmektedir. Peki HF molekül ağırlığı nedir? Hidrojen flörürün molekül ağırlığı 20.01 g/mol olarak hesaplanmıştır.

HF Yaygın Adı

Hidrojen flörürün en yaygın olarak bilinen adı, bu bileşiğin sulu çözeltisi olan hidroflorik asittir. Sulu çözelti halinde bulunan bu asidin saf hali yüksek sıcaklıklarda oldukça kararlı olması ile bilinmektedir. Doğal yüzeylerde yer alan kayaların eritilmesinde de kullanılan hidroflorik asit; çok iyi bir çözücü olması sebebiyle özellikle petrol ve ilaç sektöründe sıklıkla kullanılmaktadır. Tüm bunlara ek olarak aşırı uçucu olan hidroflorik asidin dumanından korunmak için iyi havalandırılan mekanlarda saklanması gerekmektedir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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