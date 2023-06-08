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NH3 nedir ve suda çözünür mü?

Kimyada NH3 simgesi ile gösterilen bileşik amonyaktır. Azot ve hidrojen atomlarının bir araya gelmesiyle oluşan ve NH3 kimyasal formülü ile gösterilen amonyak, doğada humus yönünden zengin topraklardan yanardağlarda bulunan gazlara kadar birçok ortamda yer almaktadır. Sanayi alanında da kullanılan ve özellikle gübre üretiminin önemli bir parçası olan NH3 nedir? NH3 asit mi baz mı? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

NH3 Nedir ve Suda Çözünür mü? NH3 Asit mi Baz mı?
HABERTURK.COM

Gaz halinde bulunan ve insanlar için de zehirli olan gazlar arasında yer alan amonyak, oldukça keskin bir kokuya sahip olması açısından da dikkat çekicidir. Peki, kolaylıkla su içinde de çözülebilen ve birçok farklı kimyasalın elde edilmesinde kullanılan NH3 organik mi? NH3 polar mı apolar mı? İşte, tüm detaylar…

NH3 Nedir?

Kimyasal formülü NH3 olan ve azot ile hidrojen atomlarından meydana gelen gaza amonyak adı verilmektedir. Geçmişi Antik Mısır dönemine kadar uzanan ve isminin “Amon’un tuzu” kavramından aldığı söylenen amonyağın keşfi ise 1774 yılında gerçekleşmiştir ve İngiliz bilim insanı Joseph Priestly, saf amonyağın kâşifi olarak tarihteki yerini almıştır.

Havadan daha hafif bir gaz olduğu için yükselme eğiliminde olan amonyak, kesin kokulu ve renksiz bir gazdır. Endüstriyel alanda da çok sık kullanılan bir bileşik olan amonyak; parfüm, temizlik malzemeleri ve araç lastikleri üretiminde kullanılsa da en sık kullanıldığı alan gübre imalatı olarak dikkat çekmektedir. Üretimin başlangıç evresinde başvurulan bir bileşik olan amonyak, gübrenin sentezlenmesinde kullanılmaktadır.

Amonyak gazının solunması ya da yutulması insanlar için oldukça ciddi sağlık problemleri yaratabilmektedir. Solunması halinde solunum yollarında tahrişe neden olan amonyak, çok fazla solunması halinde ise akciğer ödemine neden olabilmektedir.

NH3 Asit mi Baz mı?

Kimyada, suda çözündüğü zaman, çözeltiye artı yüklü hidrojen iyonlarını yükleyen maddelere asit; aynı işlem sonunda hidroksil iyonu yükleyen maddelere ise baz adı verilmektedir. Peki, Amonyağın kimyasal formülü olan NH3 asit mi baz mı? Amonyak, içeriğinde hidroksil iyonu olmaması sebebiyle her ne kadar asit gibi görünse de sulu çözeltilerde bazik özellikler göstermesi sebebiyle bazdır ve zayıf bir baz olarak değerlendirilmektedir.

NH3 Polar mı Apolar mı?

İki farklı atom arasında bir ya da birden fazla elektronun paylaşılması neticesinde oluşan bağa kovalent bağ adı verilmektedir ve kovalent bağlar polar ve polar bağlar olarak iki ayrı başlık altında incelenmektedir. Kutuplu olarak da isimlendirilen ve farklı ametal grupları arasında oluşan bağa polar; aynı metal atomları arasında oluşan ve kutupsuz olarak da ifade edilen bağa ise apolar bağ adı verilmektedir. Peki NH3 polar mı apolar mı? Amonyak, molekül yapısı kutuplu olması sebebiyle polar kovalent bağa sahip bir bileşik olarak ifade edilmektedir.

NH3 Suda Çözünür mü?

Amonyak suda kolay ve sonsuz bir şekilde çözülen bir bileşiktir. Bu gazın sudaki çözeltisi 0 derecede %47, 20 derecede %34, 50 derecede ise %18 amonyak içermektedir. Ayrıca amonyak suda çözündüğünde farklı kimyasal özellikler de kazanmakta ve diğer kimyasallarla kolayca etkileşime girebilmektedir.

Nh3 Organik mi?

Kimya alanında, bünyesinden karbon elementi yer alan ve sindirilebilir olan maddelere organik; bünyesinde karbon elementi yer almayan ve kolay sindirilemeyen maddelere inorganik maddeler adı verilmektedir ve NH3 de inorganik maddeler arasında yer almaktadır.

NH3 Ph Değeri

Ph, bir madde içinde yer alan hidrojen iyonlarının yoğunluğunu belirten bir değer olarak tarif edilmektedir ve kimyasal formülü NH3 olan amonyağın ph değeri de 11.5’tur.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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