Hiç gönderilmeyen bir aşk mektubu: Beethoven’ın “ölümsüz sevgilisi” kimdi?
1812'de yazılan bir aşk mektubu, bugün hâlâ yanıt bekleyen bir soruyu gündemde tutuyor. Beethoven'ın "ölümsüz sevgilisi" kimdi ve neden bu mektup hiç gönderilmedi?
Beethoven’ın ölümünden sonra ortaya çıkan bir aşk mektubu, iki yüzyıldır çözülemeyen bir gizemin merkezinde yer alıyor. Bestecinin “ölümsüz sevgilim” diye hitap ettiği kadının kimliği hâlâ bilinmiyor.
Beethoven öldüğünde geriye sadece bestelerini değil, gizemli bir aşk hikâyesi de bırakmıştı
Ludwig van Beethoven müzikte büyük başarılar elde etse de aşk hayatında aynı şansı yakalayamadı. 1827’de hayatını kaybettiğinde arkasında bir eş değil, onu hayranlıkla uğurlayan büyük bir kalabalık bıraktı.
Ölümünün ardından sekreteri Anton Schindler, masasındaki özel belgeleri incelerken dikkat çekici bir keşif yaptı: Beethoven’ın yazdığı ama hiç göndermediği tutkulu bir aşk mektubu.
Beethoven'ın "Ölümsüz sevgilisi" kimdi?
Üstelik bu sıradan bir mektup değildi. Üç ayrı parça halinde kaleme alınmış, tarih atılmış ancak yıl belirtilmemişti. Yapılan incelemelerde kâğıdın filigranı sayesinde mektubun büyük ihtimalle 1812 yılında yazıldığı ortaya çıktı.
Beethoven, mektupta sevdiği kadının adını vermiyor, ona yalnızca “ölümsüz sevgilim” diye hitap ediyordu. Yazdıklarından, bu aşkın karşılıklı olduğu açıkça anlaşılıyordu.
Fotoğraf: Beethoven'ın mektubu. Wikimedia Commons / Dmitrismirnov (CC BY-SA 4.0)
Ancak mektup hiçbir zaman gönderilmedi. Bunun nedeni bilinmiyor; ani bir ayrılık mı, yoksa baştan imkânsız bir ilişki mi olduğu hâlâ bir soru işareti.
Bu gizemli kadın kimdi? Bu soru, iki yüzyıldır araştırmacıları ve sanat dünyasını meşgul ediyor.
Mektubun çarpıcı detayları
Araştırmacılara göre mektubun satır araları, ikilinin kısa süre önce bir araya geldiğine işaret ediyor. Mektubun tonundan yola çıkan bazı uzmanlar, Beethoven ile söz konusu kadının Prag’da yoğun ve duygusal bir gece geçirdiğini, ardından yollarının ayrıldığını düşünüyor. Bu yorum, ilişkinin yalnızca duygusal değil, aynı zamanda somut bir yakınlık içerdiği ihtimalini güçlendiriyor.
İpuçları ne söylüyor?
Araştırmacılar mektuptaki detaylardan bazı güçlü ipuçları elde etti:
Tarih: 6-7 Temmuz günleri yazılmış ve büyük ihtimalle 1812 yılına ait.
Yer: Beethoven Prag’dan Teplitz’e giderken yazdı; kadın ise Karlsbad’daydı.
Engel: Birlikte olmalarını zorlaştıran ciddi bir durum vardı; bu yüzden kadının evli olduğu düşünülüyor.
Toplamda 13 farklı isim öne sürülse de iki aday özellikle dikkat çekiyor.
1. Antonie Brentano
Antonie Brentano, Beethoven’ın yakın çevresinden ve ona maddi manevi destek veren bir isimdi. Evliydi ve besteciye büyük hayranlık duyuyordu.
Onu güçlü aday yapan noktalar şunlardı:
1812’de doğru şehirlerde bulunmuş olması,
Evli olması, (ilişkinin önündeki engeli açıklıyor).
Beethoven ile yakın bir bağının bulunması.
Ancak karşı görüşler de var:
Aralarında romantik bir ilişki olduğuna dair kesin kanıt yok.
Bazı araştırmacılar ilişkinin dostlukla sınırlı olduğunu düşünüyor.
2. Josephine Brunsvik
Josephine Brunsvik ise Beethoven’ın öğrencisi ve en güçlü sevgili adaylarından biri olarak görülüyor.
Brunsvik neden adaydı?
Beethoven ile geçmişte birbirlerine aşk mektupları yollamaları,
Mektuptaki hitap şekillerinin aynı olması,
Bestecinin bazı eserlerini ona ithaf ettiği düşünülmesi kafa karıştırıcıydı.
Ancak burada da belirsizlikler var:
1812 yazında Karlsbad’da olduğuna dair kesin kanıt yok.
1807’den sonra ilişkilerinin sürdüğüne dair net veri bulunmuyor.
Beethoven uygun bir eş adayı değildi
Beethoven’ın aşk hayatındaki başarısızlığın arkasında yalnızca duygusal nedenler değil, dönemin sosyal koşulları da etkiliydi. Besteci, birçok meslektaşına kıyasla iyi kazansa da hayatı düzensiz ve istikrarsızdı. Bu durum, özellikle aristokrat çevrelerden kadınlarla evlilik ihtimalini zorlaştırıyor, onu âşık olduğu kadınlar için “uygun bir eş” olmaktan çıkarıyordu.
Beethoven'ın bir çocuğu olabilir miydi?
Josephine Brunsvik, 1813 yılında bir çocuk dünyaya getirdi. Bazı araştırmacılar bu çocuğun Beethoven’ın kızı olabileceğini öne sürüyor.
Benzer şekilde Antonie Brentano’nun da aynı dönemde bir çocuğu oldu. Günümüzde bazı uzmanlara göre bu çocukların kalıntıları üzerinden DNA testi yapılabilirse gizem çözülebilir. Ancak mezarların açılmasının zorluğu nedeniyle bu ihtimal oldukça düşük görünüyor.
Beethoven’ın kırılgan dönemi
Mektubun yazıldığı yıllar, Beethoven’ın hayatındaki en zor dönemlerden birine denk geliyor. İşitme kaybı giderek artmış, sosyal hayatı daralmış ve yalnızlığı derinleşmişti.
Bu nedenle “ölümsüz sevgili” mektubu, sadece bir aşk hikâyesi değil; aynı zamanda bestecinin en kırılgan anlarından birinin de yansıması olarak görülüyor.
Haber kaynak: National Geographic, Britannica