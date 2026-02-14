Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "Hiçbir baskı İran’ın barışçıl nükleer enerji hakkını zedeleyemez" | Dış Haberler

        "Hiçbir baskı İran’ın barışçıl nükleer enerji hakkını zedeleyemez"

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "İran'ın nükleer enerjiden barışçıl amaçlarla yararlanma hakkı, temel ve ayrılmaz bir haktır. Hiçbir baskı ya da siyasi tutum bu hakkı zedeleyemez." diye konuştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 21:29 Güncelleme: 14.02.2026 - 21:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hiçbir baskı İran'ın barışçıl nükleer enerji hakkını zedeleyemez"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran’ın nükleer enerjiden barışçıl amaçlarla yararlanma hakkının "temel ve ayrılmaz" olduğunu vurgulayarak, "Hiçbir baskı ya da siyasi tutum bu hakkı zedeleyemez" ifadelerini kullandı.

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, katıldığı bir programda İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) kapsamındaki barışçıl nükleer enerji hakkı ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile yürütülen denetim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Bekayi, NPT’nin üye ülkelere barışçıl nükleer enerji hakkı verdiğini vurgulayarak, "Bu antlaşma, nükleer silahların yayılmasını önlemek amacıyla hazırlanmış olup 4. maddesinde, üye devletlerin nükleer enerjiden barışçıl amaçlarla yararlanma hakkını tanımaktadır. İran, 1970’ten bu yana NPT üyesidir. Bu süre boyunca tüm yükümlülüklerini yerine getirmiştir. Aynı zamanda, bu antlaşmada yer alan haklarından da yararlanması gerektiğini her fırsatta vurgulamıştır. Ancak nükleer silaha sahip bazı ülkelerin tek taraflı ve siyasi yaklaşımları, barışçıl nükleer faaliyetlerin bile şüpheyle karşılanmasına neden olmuştur" dedi.

        "İddialar siyasi baskı için bahane"

        Bekayi, İran’ın 1974 yılında Orta Doğu’da nükleer silahlardan arındırılmış bölge oluşturulması yönündeki girişimine dikkat çekerek, "İran’ın nükleer programı her zaman şeffaf olmuştur. UAEA de Güvence Denetimi Anlaşması kapsamında programı sürekli denetlemiştir. Bu programın mahiyetine ilişkin gündeme getirilen iddialar ise büyük ölçüde İran’a karşı korku algısı oluşturmak ve siyasi baskı uygulamak için bir bahane niteliğindedir" ifadelerini kullandı.

        "Hasarlı tesislerde normal süreç mümkün değil"

        Bekayi, İsrail ile İran arasında geçtiğimiz yıl yaşanan 12 günlük savaşta İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırının ardından UAEA’nın izlediği tutumunu eleştirerek, "ABD ve Siyonist İsrail rejiminin bu saldırısı, NPT tarihinde benzeri görülmemiş bir adımdı. Ajansın bunu kınaması gerekiyordu ancak kınamadı. Bu durum da İran ile ajans arasındaki ilişkilere yansıdı. Şu an hasar görmemiş tesislerde denetimler rutin şekilde sürüyor. Ancak hasar gören tesislerde, prosedür eksikliği ile güvenlik ve emniyet gerekçeleri nedeniyle normal sürecin uygulanması mümkün değil. İran’ın nükleer enerjiden barışçıl amaçlarla yararlanma hakkı, temel ve ayrılmaz bir haktır. Hiçbir baskı ya da siyasi tutum bu hakkı zedeleyemez" şeklinde konuştu.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kuyumcuda silahlı soygun girişimi! Yakalandılar

        (DHA) İstanbul Eyüpsultan'da bir kuyumcu, soygun girişimi sırasında silahla yaralandı. Yeşilpınar Mahallesi'nde otomobille bir kuyumcunun önünde duran 4 şüpheliden 3'ü, silahla iş yerine girdi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dev maçta goller var!
        Dev maçta goller var!
        Bıçaklı saldırıda 4'ü polis 6 yaralı
        Bıçaklı saldırıda 4'ü polis 6 yaralı
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        Sokak ortasında silahlı tehdit
        Sokak ortasında silahlı tehdit
        Köprüde kıl payı kurtuluş
        Köprüde kıl payı kurtuluş
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        "Japonya militarizmin hayaletinden kurtulamadı"
        "Japonya militarizmin hayaletinden kurtulamadı"
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        "Şok emici" tampon çağrısı
        "Şok emici" tampon çağrısı
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        "Yeni transfer Icardi"
        "Yeni transfer Icardi"
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Japonlar bile şaştı kaldı!