Hiçbirşey birleşik mi yazılır?

Hiçbirşey kelimesi birleşik mi, ayrı mı yazılır? Vatandaşların aklına bu soru takıldı. Türk Dil Kurumu'na göre ise iki kelimede anlamını yitirip başka bir ismin yerine kullanılırsa sözcük bitişik yazılır. Birleşme esnasında kelimelerden hiçbiri anlam değişikliğine uğramamışsa bu sözcükler ayrı yazılır. İşte hiçbirşey kelimesinin yazım şekli.

HİÇBİRŞEY Mİ? HİÇBİR ŞEY Mİ?

TDK sitesinde sözlükten arama yaptığımızda hiçbir şey kelimesi sözlükte bulunmamaktadır.

TDK'da kelimenin doğru yazımı "hiçbir şey" şeklinde ayrı yazılır.