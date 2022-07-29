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Haberler Gündem İnanç Hicri yılbaşı ne zaman 2022? Hicri yılbaşı nedir, ne demek?
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Hicri yılbaşı ne zaman 2022? Hicri yılbaşı nedir?

Hicri takvime göre yılbaşının hangi gün olduğu merak ediliyor. Muharrem ayı, Hicri yılın ilk ayı olup Muharrem ayının birinci günü de Hicri yılbaşı olarak kabul edilmektedir. İslam inancı için önemli bir yere sahip olan Hicri yılbaşının bu sene hangi güne denk geldiği araştırılıyor. İşte 2022 Hicri yılbaşı tarihi ve önemi...

Hicri yılbaşı ne zaman 2022? Hicri yılbaşı nedir, ne demek?

Hicri yılbaşı için geri sayım başlamış durumda. Aşure ayı yani Muharrem ayı İslam inancında savaşmanın yasaklandığı 4 "Haram" ayın ilkidir. Bu aylar sırasıyla Muharrem - Recep - Zilkade ve Zilhicce aylarıdır. Peki Hicri Yılbaşı ne zaman? 2022 Hicri Yılbaşı hangi gün? İşte Hicri yılbaşı önemi hakkında merak edilen detaylar...

2022 HİCRİ YILBAŞI (MUHARREM) NE ZAMAN?

1 Muharrem 2022 Hicri Yılbaşı: 30 Temmuz Cumartesi
10 Muharrem 2022 Aşure Günü: 8 Ağustos pazartesi

MUHARREM AYINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ HADİESELER

- Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,
- Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,
- Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,
- Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,
- Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,
- Hz. Eyyub’un hastalıklarının iyileşmesi,
- Hz. Musa’nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,
- Hz. Yunus’un balığın karnından çıkması,
- Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi...

KERBELA HADİSESİ HER YIL AŞURE GÜNÜNDE ANILIR

Aşure günü yaşanan bu gelişmelerin dışında İslam dünyasını yasa boğan üzücü bir hadiseye de şahitlik etmiştir. Aşure gününde Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin 70 yakını ile birlikte şehit edilmiştir. Yaşanan acı olay her yıl Muharrem ayında matem atmosferinde anılır...

MUHARREM AYININ FAZİLETLERİ

“Muharrem” hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah’ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyam, 202; Ebu Davud, Savm 55; Tirmizi, Savm, 40). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahi feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir. Resulullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Sıyam, 202-203; Ebu Davud, Savm, 55; Tirmizi, Savm, 40) Muharrem’in onuncu günü aşura günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı alimlere göre sünnettir (Serahsi, el-Mebsut, III, 92). Zira Resulullah (s.a.s.),aşura gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhari, Savm, 69). Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine’ye gelince, yahudilerin aşura gününde oruç tuttuklarını görmüş ve “Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?” diye sormuştu. “Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Beni İsrail’i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Musa o gün oruç tuttu.” dediklerinde Resulullah da (s.a.s.) “Ben Musa’ya sizden daha layığım (yakınım).” buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhari, Savm, 69; Müslim, Sıyam, 127-128).

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