Hicri Yılbaşı ne zaman? 2026 Hicri Yılbaşı tarihi hangi ay ve güne denk geliyor?
Hicrî Yılbaşı 2026 yılında ne zaman idrak edilecek sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İslam dünyası için büyük bir öneme sahip olan 1 Muharrem, Hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Her yıl miladi takvime göre farklı bir tarihe denk gelen Hicrî Yılbaşı, bu yıl Haziran ayına denk geliyor. Müslümanlar için manevi anlam taşıyan bu özel gün, yeni Hicrî yılın başlangıcı olarak ibadet ve dualarla karşılanıyor. İşte detaylar
Hicri yılbaşı, Hicri takvime göre Zilhicce ayının son gecesini Muharrem ayının birinci gününe bağlamaktadır. İslam inancına göre Hicri yılbaşı ibadetleri büyük önem arz etmektedir. Hicri yılbaşında dualar okunup, namazlar kılınmaktadır. Peki, "Hicri Yılbaşı nedir, ne demek? 2026 Hicri Yılbaşı ne zaman?" İşte ayrıntılar...
2026 HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?
Hicri yılbaşı 16 Haziran 2026 Salı günü idrak edilecek.
HİCRİ YILBAŞI NEDİR?
Hazreti Muhammed’in Mekke’den Medine’ye çıkışı, İslam aleminde Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilir. Müslümanlar için bu tarih çok önemlidir.
HİCRİ YILBAŞI İBADETLERİ
Hz. Ömer'in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali'nin teklifi ile birlikte hicrî takvimin de başlangıcı sayıldı. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul gördü. Hicri yılbaşında yapılacak en önemli ibadet Hicri Yılbaşı namazı kılmaktır.