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Hıdırellez dilek duası nedir? Hıdırellez dilek duası ne zaman okunur? Hıdırellez duası okunuşu ve anlamı

Hıdırellez için ritüeller başladı. 5-6 mayıs tarihlerinde yaşanacak Hıdırellez Bayramı için vatandaşlar; Hıdırellez dilek duası ile ilgili araştırmalar yapmaya devam ediyor. Peki, "Hıdırellez dilek duası nedir, ne zaman okunur?" İşte, Hıdırellez duası okunuşu, anlamı ve konuya ilişkin detaylar...

  • 01
    Hıdırellez duası okunuşu: Hıdırellez dilek duası ne zaman okunur ve nasıl yapılır? Hıdrellez duası okunuşu ve anlamı!

    Hıdırellez dilek duası nedir, ne zaman okunur sorusu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Hıdırellez ritüellerinin başında dileklerin kağıtlara yazılıp gül ağaçlarına asılması ve ateş yakılıp üstünden üç kere atlanması geliyor. Hıdırellez hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...
  • 02
    Hıdırellez duası okunuşu: Hıdırellez dilek duası ne zaman okunur ve nasıl yapılır? Hıdrellez duası okunuşu ve anlamı!

    HIDIRELLEZ DİLEK DUASI OKUNUŞU

    Bismillahirahmanirahim

    Bin bir adım bir adım

    Allah bir adım adım 

    Kerim kerem Allah

    Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah 

    La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile

    Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin

    Hızır deryada erdim murada amin.
  • 03
    Hıdırellez duası okunuşu: Hıdırellez dilek duası ne zaman okunur ve nasıl yapılır? Hıdrellez duası okunuşu ve anlamı!

    HIDIRELLEZ DUASI NE ZAMAN OKUNUR?

    Hıdırellez ritüellerinde dilek ağacı ve ateş yakmak büyük yer tutar. Hıdırellez dilek duası, bu ritüellerin gerçekleştirimesi sırasında okunmalıdır. Ayrıca gece gül ağacına asılan dileklerin sabah suya bırakılması esnasında da dilek duasını tekrar edebilirsiniz.
  • 04
    Hıdırellez duası okunuşu: Hıdırellez dilek duası ne zaman okunur ve nasıl yapılır? Hıdrellez duası okunuşu ve anlamı!

    HIDIRELLEZ'E NASIL NİYET EDİLİR?
    Evime, mutfağıma, gelirime İlyas Peygamberin duası, tıkanmış, yavaşlamış durmuş işlerime Hızır'ın eli değsin. Bedenime, sağlığıma buluşmalarının gücü aksın. Hayatıma neşe, keyif, huzur ve bereketin hayırlısı gelsin.

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