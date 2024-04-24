Hıdırellez ne zaman? 2024 Hıdrellez Bayramı hikayesi nedir, nasıl kutlanır?

Doğaya saygı göstergesi: Hıdırellez, doğanın uyanışını ve yeniden doğuşunu simgeler. Bu nedenle insanlar genellikle doğaya saygı göstermek için çeşitli etkinlikler düzenlerler, ağaç dikme gibi.

Bahar temizliği: Bazı bölgelerde, Hıdırellez öncesinde evler temizlenir ve süslenir. Bu, yeni mevsimi karşılamak için bir hazırlık ve temizlik ritüeli olarak görülür.

Piknikler ve eğlenceler: Hava genellikle güzel olduğu için Hıdırellez günü piknikler ve açık hava etkinlikleri popülerdir. Aileler ve arkadaşlar bir araya gelir, doğada vakit geçirir ve eğlenirler.