HIDIRELLEZ TARİHİ 2026: Hıdrellez ne zaman, bugün mü, bu gece mi? Hıdırellez ritüelleri ve dilek duası nasıl yapılır?
Baharın gelişiyle özdeşleşen Hıdırellez, 2026 yılında da yoğun ilgi görüyor. Doğanın yeniden canlandığı ve bereketin arttığına inanılan bu köklü gelenek, her yıl mayıs ayının gelişiyle birlikte kutlanıyor. Gül ağacı altına dilek bırakma ve ateş üzerinden atlama gibi ritüellerle gerçekleştirilen Hıdırellez'in hangi tarihte kutlanacağı ise vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İşte Hıdırellez ile ilgili merak edilenler...
HIDIRELLEZ NE ZAMAN KUTLANACAK?
Hıdırellez kutlamaları her yıl aynı tarihlerde düzenlenir. Etkinlikler 5 Mayıs Salı akşamı başlayıp 6 Mayıs Çarşamba günü ikindi vaktine kadar sürer. Astrolojik ve mevsimsel döngülerde “Hızır Günleri” olarak kabul edilen bu dönem, yaz mevsiminin başlangıcı sayılırken kışın sona erdiğini ve doğanın yeniden canlandığını simgeler.
HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ NELERDİR?
Hıdırellez’in en bilinen ve simgesel ritüellerinden biri, gül ağacı altına dilek bırakma geleneğidir. 5 Mayıs akşam ezanı ile birlikte, gerçekleşmesini istediğiniz hayalleri bir kâğıda yazabilir, çizimlerle ifade edebilir ve bu kâğıdı gül dalına asabilir ya da ağacın dibine gömebilirsiniz.
Hıdırellez gecesinde ekonomik bolluk ve bereket için cüzdanların ağzı açık bırakılması, evdeki un ve bakliyatların kapaklarının açılması gibi uygulamalar yapılır; böylece Hızır’ın uğrayarak rızkı artıracağına inanılır. Kutlamalarda yakılan ateş ise arınmayı simgeler ve üzerinden üç kez atlayan kişilerin yıl boyunca hastalıklardan ve nazardan korunacağı düşünülür.
HIDIRELLEZ DUASI
Okunuşu:
"Allah’ım, Hızır ile İlyas’ın hürmetine, bu gece ettiğim dileğimi kabul eyle. Rızkımı genişlet, sağlığımı daim eyle, gönlümden geçen hayırlı muradımı nasip eyle. Amin."
Anlamı:
"Ey Allah’ım, Hızır ve İlyas peygamberlerin hatırı için, bu gece ettiğim dileği kabul et. Rızkımı artır, sağlığımı sürekli kıl ve kalbimden geçen hayırlı isteği bana nasip et. Amin."