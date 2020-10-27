Hikmet Karagöz kimdir? Hikmet Karagöz ölüm sebebi nedir? Soruları usta oyuncunun vefat haberi duyurulmasının ardından merak konusu oldu. 73 yaşında hayata gözlerini yuman Hikmet Karagöz hakkında detaylar haberimizde...

HİKMET KARAGÖZ ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Oyuncu Hikmet Karagöz, 73 yaşında hayatını kaybetti. Oyunculuğun yanı sıra ressam da olan sanatçı, bu sabaha karşı hayata veda etti.

Zeynep Karagöz, babasının hayatını kaybettiğini açıkladı. Karagöz şu ifadeleri kullandı:

Babişkom, Hikmet Karagöz bugün son yolculuğuna çıktı... Bu kez dönüşü yok; ardından tebessümler, kadehler ve anılar, sohbetler yakışır. Korona nedeniyle cenaze töreni olması mümkün gözükmüyor. Hatrına şerefe...



HİKMET KARAGÖZ KİMDİR?



Karagöz, 'Bizimkiler' dizisinde canlandırdığı 'Abbas' karakteriyle hafızlara kazınmıştı.

1946 Samsun doğumlu olan Hikmet Karagöz, oyunculuğun yanı sıra ressamlık da yapıyordu.

1962-1963 yıllarında Eminönü Halkevi'nde amatör olarak tiyatroya başlayan sanatçı, 1964'te Küçük Sahne Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. 1974 yılında Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'la TV yapımlarında rol almaya başladı. Sinemaya geçişi "Faize Hücum" filmiyle 1982'de oldu. Bizimkiler dizisindeki 'Abbas' rolüyle geniş kitlelerce tanındı. 1986'dan beri ağırlıklı suluboya olmak üzere resim yapıyordu.

Karagöz, Memleket, Tatar Ramazan, Bir Aşk Hikayesi ve Deli Yürek gibi dizilerde de rol almıştı.