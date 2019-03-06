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Karagöz, "1964 yılında 18 yaşında profesyonel oldum. Haldun Taner'in 'Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım' oyunuyla profesyonel hayata başladım. Uzun yıllar Bodrum'da yaşadım. Zaten tüberküloz atlatmıştım. Oradayken sol bacağıma felç geldi. Ben nereye bacak oraya durumuna geldim. Sonra buraya gelmemi söylediler. Burası çok güzel hastanesi, hemşireleri var. Her gün sağlık kontrolümüz yapılıyor. Kızım da onay verdi. Beni buraya yerleştirdiler. Ben şimdi çok memnunum" demişti.