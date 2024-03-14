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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Hikmet Şimşek anısına 'Büyülü Orkestra' CRR'de

        Hikmet Şimşek anısına 'Büyülü Orkestra' CRR'de

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu 17 Mart'ta, 90'lı yıllarda Türkiye'de milyonlarca insanı klasik müzikle tanıştıran duayen orkestra şefi Hikmet Şimşek'e adanmış Büyülü Orkestra' adlı senfonik masalın İstanbul prömiyerine ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 00:06 Güncelleme: 14.03.2024 - 00:06
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        Hikmet Şimşek anısına 'Büyülü Orkestra'
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, 90’lı yıllarda Türkiye’de milyonlarca insanı klasik müzikle tanıştıran duayen orkestra şefi Hikmet Şimşek’e adanmış “Büyülü Orkestra” adlı senfonik masalın İstanbul prömiyerine ev sahipliği yapacak.

        17 Mart Pazar günü saat 14.00’te gerçekleşecek Büyülü Orkestra’nın müzikleri, besteci ve orkestra şefi Tolga Taviş tarafından yazıldı. Eserin hikâyesi, keman sanatçısı ve yazar Gündüz Öğüt’e ait. Anlatıcı ve Hikmet Şimşek rolünde ise viyola sanatçısı ve komedyen Efdal Altun yer alıyor. Eserin görsellerini hazırlayan ve sunan ise keman ve fotoğraf sanatçısı Tolga Akın. İlkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan müzikli masal, çocuklara senfoni orkestrasını ve çalgıları tanıtmanın yanı sıra müziğin ve sanatın erdemlerini ve yararlarını interaktif olarak da anlatmayı amaçlıyor.

        Hikmet Şimşek
        Hikmet Şimşek

        “Büyülü Orkestra”, 45 dakikalık süresi boyunca, orkestra ve senfonik müzikle ilgili derin bir hikâye sunarken, müzik ve sanatın çocuklar ve genel izleyici üzerindeki pozitif etkilerine odaklanıyor.

        Eserin hikayesi şöyle: Büyülü Orkestra, efsanevi orkestra şefini kaybedince yeni gelen şef “Kazava” herkesin beğenisini kazanır. Ancak Kazava’nın şeytani planları anlaşılmaya başlayınca işler karışır. Şehrin çocukları, severek izledikleri orkestranın üzerine bir çeşit kara büyünün çöktüğünü üzülerek öğrenir. Yardım gecikmeyecek, üstelik hiç beklenmedik bir yerden gelecektir.

        İlkokul öğrencileri başta olmak üzere, geleceğin büyüklerine müzik eğitimi vermek, onlara sanatın ve müziğin değerlerini öğretmek amacıyla tasarlanan bu interaktif müzikli masal, aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk’ün sanata ve müziğe dair görüşlerini yansıtan bir eser olarak öne çıkıyor.

        CRR Konser Salonu, “Büyülü Orkestra” ile müziğin, eğitimin ve sanatın gücünü bir araya getirerek, küçük müzikseverlere klasik müziğin evrensel dilinde bir araya gelme ve ilham alma fırsatı sunuyor.

        Büyülü Orkestra'nın tekrarı 14 Nisan Pazar saat 14.00'te bir kez daha izleyiciyle buluşacak.

        Konserin biletleri CRR gişesi ve Biletix’te satışa sunuldu.

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        #Cemal Reşit Rey
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        #istanbul büyükşehir belediyesi
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