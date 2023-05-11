Hilal Altınbilek, siyah mayolu bir fotoğrafında beline fotoşop yapmak isterken kolunu yamulttu. Bu durum takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları, "Elini kırılmış", "Hilal eline ne oldu?", "Yaz sezonu yaklaştı fotoşoplar başladı" gibi yorumlarda bulundu.