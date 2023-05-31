Hilal Altınbilek: Tatildeydik, yeni geldik

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL GİDİYOR"



Muhabirlerle sohbet eden ikiliden Altınbilek, "İlginiz için teşekkür ederim. Tatildeydik, yeni geldik. Her şey çok güzel gidiyor" açıklamasında bulundu.



Ünlü oyuncu, gazetecilerin, "İleride evlilik var mı?" sorusuna ise, "İyi akşamlar" yanıtını vermekle yetindi.