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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Hilal isminin anlamı ve kökeni de son zamanlarda öne çıkan arama konularından birisidir.

HİLAL İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Hilal ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Hilal adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Hilal isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

HİLAL İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Hilal ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Ayın ilk günlerinde aldığı yay biçimi, ayça, yeni ay. Çocukların okuma öğrenmeye başladıklarında satır ve sözleri şaşırmamak için söz üzerinde gezdirdikleri ucu sivri, uzunca bir gösterme aracı.

HİLAL ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Hilal ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Hilal adını koymak caizdir.

HİLAL İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Hilal ismini kullanan 113.794 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Hilal ismini kullanan 23.380 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Hilal ismini kullanan 8.819 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Hilal ismini kullanan 4.606 kişi bulunmaktadır.

HİLAL İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Hilal ismine sahip olanlar çok atak insanlardırlar. Olayların gidiş yönüne göre kara verip olayları yatıştırabilirler. Yaşayarak öğrenmek hayat felsefeleridir. Ancak bazı zamanlarda karar verme süreleri uzar ve başarısız olabilirler. Oldukça dürüst ve hoşgörülü insanlardır. İyilik yapmayı çok severler. Seyahat etmeye bayılırlar. Atak olmaları nedeniyle sakarlıkları da olabilir.

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