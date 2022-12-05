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Hilaria Baldwin: Kimsenin hayal edemeyeceği bir trajediydi

Alec Baldwin, 21 Ekim 2021'de 'Rust' filminin çekimleri sırasında elindeki kurusıkı tabancadan çıkan mermilerle görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne sebep olmuştu. Ünlü oyuncunun eşi Hilaria Baldwin, bir yıldır gündemden düşmeyen olayla ilgili konuştu

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  • Hilaria Baldwin: Kimsenin hayal edemeyeceği bir trajediydi - Magazin haberleri

    ABD'li oyuncu Alec Baldwin, 21 Ekim 2021'de hem yapımcısı olduğu hem de rol aldığı 'Rust' filminin çekimleri sırasında, elindeki kurusıkı tabancadan çıkan mermilerle görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuştu. Hutchins'in ailesi, Baldwin'e dava açmış ancak hayatını kaybeden görüntü yönetmeninin eşi Matthew Hutchins, davada uzlaşma yoluna gitmişti. Son olarak oyuncunun eşi Hilaria Baldwin, korkunç olayla ilgili açıklamalarda bulundu.
  • Hilaria Baldwin: Kimsenin hayal edemeyeceği bir trajediydi - Magazin haberleri

    "İYİ DEĞİLİZ"

    Baldwin'in yedi çocuğunun annesi Hilaria Baldwin, geçtiğimiz cuma günü Extra'da yayınlanan röportajın bir kısmında; 'Rust' film setindeki trajik olayın ardından kendisinin ve eşinin iyi olmadıklarını açıkça itiraf etti.
  • Hilaria Baldwin: Kimsenin hayal edemeyeceği bir trajediydi - Magazin haberleri

    "TRAJEDİYDİ"

    38 yaşındaki yoga eğitmeni, Alec Baldwin ailesinin ölümle sonuçlanan set kazasıyla nasıl başa çıktığı sorulunca gözyaşları içerisinde konuşarak şu ifadeleri kullandı:

    İyi olamayız. Hiçbirimiz iyi değiliz. Bu, hiç kimsenin hayal bile edemeyeceği bir trajediydi.
  • Hilaria Baldwin: Kimsenin hayal edemeyeceği bir trajediydi - Magazin haberleri

    NELER OLMUŞTU?

    64 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin, 21 Ekim 2021'de yapımcısı ve oyuncusu olduğu 'Rust' filminin setinde ateşlediği bir silahla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne sebep olmuştu. Talihsiz olayın ardından soruşturma başlatılmış ve yaşananlar günlerce dünya gündeminde kalmıştı.
  • Hilaria Baldwin: Kimsenin hayal edemeyeceği bir trajediydi - Magazin haberleri

    "TETİĞİ BEN ÇEKMEDİM"

    Baldwin, soruşturmanın ardından 2021'in Şubat ayında açılan davanın sanıklarından biri olmuştu. New Mexico’daki sette meydana gelen olay sonrası Alec Baldwin, 2021'in Aralık ayında ilk defa verdiği röportajda ABC televizyonunda, Hutchins'i öldüren kurşunu kendisinin sıktığını kabul etmediğini belirtmiş, "Tetiği ben çekmedim. Asla kimseye silah doğrultup tetiği çekmem" demişti.
  • Hilaria Baldwin: Kimsenin hayal edemeyeceği bir trajediydi - Magazin haberleri

    HUTCHINS'İN EŞİ DAVA AÇTI

    Buna rağmen 'Rust' filminin senaryo danışmanı, 2021'in Kasım ayında Baldwin'e tetiği kasti olarak çektiği iddiasıyla dava açmıştı. Baldwin'e son darbe Halyna Hutchins’in eşinden gelmişti. Ölen görüntü yönetmeninin eşi de ünlü oyuncuya dava açarak, Baldwin'in ve set güvenliğinden sorumlu olan kişilerin görevlerini yapmadığı ve kazanın bu nedenle yaşandığını iddia etmişti.
  • Hilaria Baldwin: Kimsenin hayal edemeyeceği bir trajediydi - Magazin haberleri

    "KORKUNÇ BİR KAZA OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

    Ancak beklenmedik bir gelişme yaşanmış ve 'Rust' filminin setinde hayatını kaybeden görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ailesi, Alec Baldwin ve diğerlerine karşı açılan dava konusunda uzlaşmaya gitmişti. Matthew, açıklamasında; yaptıkları anlaşmaya göre filmde baş yapımcı olacağını ve kârın bir kısmını alacağını belirterek şunları eklemişti:

    Alec Baldwin ve Rust Movie Productions, LLC dahil 'Rust' yapımcılarına karşı açtığımız haksız ölüm davamız için mahkeme onayına tabi bir anlaşmaya vardık. Bu anlaşmanın bir parçası olarak davamız düşecek. Hepimiz Halyna'nın ölümünün korkunç bir kaza olduğuna inanıyoruz. Yapımcılar ve eğlence camiasının Halyna'nın son çalışmasına saygılarını sunmak için bir araya gelmelerine minnettarım.
  • Hilaria Baldwin: Kimsenin hayal edemeyeceği bir trajediydi - Magazin haberleri

    AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

    Baldwin'in avukatı Luke Nikas ise Page Six'e yaptığı açıklamada; "Bu zorlu süreç boyunca herkes, Halyna'nın oğlu için en iyisini yapma arzusunu sürdürdü. Bu trajik ve acılı durumun çözümünde emeği geçen herkese minnettarız" ifadelerini kullanmıştı. Baldwin de uzlaşma haberini aynı cümlelerle sosyal medya hesabından duyurmuştu.

    Fotoğraflar: AP, Reuters, Splash News

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