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Hilary Swank anne oldu: Kolay değildi

Hilary Swank, ikiz bebeklerine kavuştu. Bir kız bir erkek annesi olan Oscar ödüllü oyuncu, "Kolay değildi. Fakat buna değerdi. Saf cennetten paylaşıyorum" ifadelerini kullandı

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  • Hilary Swank anne oldu: Kolay değildi - Magazin haberleri

    'Milyonluk Bebek', 'Erkekler Ağlamaz' ve 'Özgürlük Yazarları' gibi yapımlarla tanınan oyuncu Hilary Swank, Philip Schneider ile 2018'de evlenmişti. İkiz bebek bekleyen Swank'tan müjdeli haber geldi. 
  • Hilary Swank anne oldu: Kolay değildi - Magazin haberleri

    Oscar ödüllü oyuncu Hilary Swank'ın ikiz bebekleri dünyaya geldi. 48 yaşında ilk kez anne olan Swank'ın bir kızı ve bir oğlu oldu.
  • Hilary Swank anne oldu: Kolay değildi - Magazin haberleri

    Hilary Swank, bebekleriyle ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Swank, mutluluğunu "Kolay değildi. Fakat buna değerdi. Mutlu Paskalyalar. Saf cennetten paylaşıyorum" sözleriyle dile getirdi. 
  • Hilary Swank anne oldu: Kolay değildi - Magazin haberleri

    Aralarında; Sharon Stone, Jesse Tyler Ferguson, Sophia Bush gibi pek çok ünlü isim Hilary Swank'i tebrik etti.
  • Hilary Swank anne oldu: Kolay değildi - Magazin haberleri

    "HAMİLELİĞİMİ GİZLEMEK ZOR OLDU"

    Philip Schneider ile mutlu bir evlilik sürdüren Hilary Swank, hamileliğini ilk kez ekim ayında duyurmuştu. Swank, hamilelikte ilk üç aylık dönemi aştıktan sonra daha iyi hissettiğini söylemiş, 'Alaska Daily' dizisini çekerken hamileliğini gizli tutmanın zor olduğunu itiraf etmişti.

    "Pantolonumu arkadan kesiyordum çünkü artık bana uymuyordu" diyen Hilary Swank, etrafındaki insanların da pantolonun üstüne nasıl uymadığına şaşırdığını anlatmıştı. Çözüm olarak gömleği pantolonun üstüne çıkarmayı önerdiğini söyleyen ünlü oyuncu, kilo almaya başlamasının hamileliğini gizlemesini önlediğini söylemişti.
  • Hilary Swank anne oldu: Kolay değildi - Magazin haberleri

    "UZUN ZAMANDIR İSTEDİĞİM BİR ŞEYDİ" DEMİŞTİ

    Hilary Swank, anne olmaya hazırlandığını, "Uzun zamandır istediğim bir şeydi. Şimdi anne olacağım. Hem de bir değil, iki çocuk annesi olacağım" sözleriyle açıklamıştı.

    'Milyonluk Bebek' (2004) ve 'Erkekler Ağlamaz' (1999) ile iki kez Oscar'da 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi olan Hilary Swank, en son 'Alaska Daily' dizisinde rol aldı.

    Fotoğraflar: AP, Instagram

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