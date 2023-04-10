"HAMİLELİĞİMİ GİZLEMEK ZOR OLDU"

Philip Schneider ile mutlu bir evlilik sürdüren Hilary Swank, hamileliğini ilk kez ekim ayında duyurmuştu. Swank, hamilelikte ilk üç aylık dönemi aştıktan sonra daha iyi hissettiğini söylemiş, 'Alaska Daily' dizisini çekerken hamileliğini gizli tutmanın zor olduğunu itiraf etmişti.

"Pantolonumu arkadan kesiyordum çünkü artık bana uymuyordu" diyen Hilary Swank, etrafındaki insanların da pantolonun üstüne nasıl uymadığına şaşırdığını anlatmıştı. Çözüm olarak gömleği pantolonun üstüne çıkarmayı önerdiğini söyleyen ünlü oyuncu, kilo almaya başlamasının hamileliğini gizlemesini önlediğini söylemişti.